Ungaria a trimis în România măşti medicale, combinezoane şi substanţe dezinfectante.

„Donaţia a fost solicitată de UDMR, întrucât dotările din instituţiile medicale din România sunt insuficiente.

Echipamentele de protecţie vor fi duse în spitale şi în căminele pentru bătrâni – a comunicat Csaba Borboly, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita.

Csaba Borboly, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita: Am putut simţi din nou ceea ce am simţit mereu în ultimii ani, de când Ungaria are un guvern atât de puternic şi grijuliu faţă de maghiarii din Bazinul Carpatic, că fiecare maghiar poate conta pe ajutorul celorlalţi maghiari şi această donaţie a venit tocmai acum, de exemplu, la Miercurea Ciuc, Odorheiul Secuiesc, Topliţa sau la Gheorgheni, într-un moment în care cadrele medicale din spitale au nevoie să fie protejate”, arată Radio România Actualităţi.

Transcript realizat de Rador

Foto: Kozpont.ro