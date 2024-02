Alegerile prezidențiale, în septembrie. De ce a renunțat PNL la deviza „Prin noi înșine”

Alegerile prezidențiale urmează să aibă loc în luna septembrie, mai devreme decât inițial planificat, și nu în decembrie. Marcel Ciolacu a explicat că această decizie a fost luată pentru a evita organizarea a trei tururi de alegeri în trei duminici consecutive.

Alegerile prezidențiale, mai devreme cu trei luni

Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă în timpul acestor negocieri s-a discutat despre o eventuală poziție viitoare pentru Klaus Iohannis.

Ne puteți urmări și pe Google News

„Nu, discuțiile au fost în interiorul celor două partide. Discuțiile au fost despre cum ar fi mai bine pentru ca lumea să se prezinte la vot. Am fi avut la finalul lunii decembrie o suprapunere cu alegerile generale. Categoric, erau trei duminici la rând.

O duminică nu puteam pentru că era Ziua Națională a României, sâmbătă era Sf. Andrei. Să ne amintim că luna decembrie este cea mai încărcată guvernamental și politic.

Și am luat o decizie de a nu bloca România și accesul românilor să fie cât mai larg. Dacă doriți părerea mea, aș fi mândru ca român ca președintele României să ocupe o funcție la nivel european”, a spus liderul PSD.

Cum vede Nicolae Ciucă renunțarea la deviza „Prin noi înșine”

De asemenea, Ciucă a clarificat direcția adoptată de PNL anul precedent la Sinaia, când sub deviza „Prin noi înșine”, liberalii au optat să candideze independent la alegeri.

„În noiembrie, la Sinaia, am ieșit ca și astăzi în conferință de presă și am asumat că vom ieși în alegeri prin noi înșine. Acest Motto are o istorie lungă și bogată, care a schimbat destinul țării. Prin noi înșine am avut curajul să abordăm și să luptăm ca România să fie membră NATO și a UE.

Este motto ul care ne reprezintă și astăzi și care înseamnă pentru noi toți unitate și îndemn la asumare și responsabilitate. Trebuie să înțelegem că în strategia PNL nu s-a schimbat nimic și că e nevoie și de anumite mișcări tactice. Trebuie să vedem contextul de securitate, iar România se conturează ca un pilon de securitate în Marea Neagră. Explicația este că prin noi înșine putem să ne adresăm românilor să ne acorde încrederea pentru ceea ce vom face și ceea ce am făcut”.

Seful PNL a mai explicat că a fost o decizie care a implicat automat asumarea responsabilității politice. Această responsabilitate politică vizează stabilitatea țării, coerența în guvernare și, în mod evident, ține cont de interesul cetățenilor României și de contextul de securitate.

„Considerăm că prin această asumare responsabilă pentru stabilitatea și coerența actului de guvernare, în această perioadă, nu ne putem permite să fragilizăm tot ceea ce ține de stabilitatea țării, pentru micile orgolii politice, care să fractureze tot ceea ce ține de îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am asumat în fața românilor”.