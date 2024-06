Alegerile locale 2024. Independentul Mihai Polițianu câștigă Primăria Ploiești

Alegerile locale din municipiul Ploiești au scos învingător un candidat independent, filosoful Mihai Poliţeanu. Candidații partidelor de coaliție, PSD și PNL, s-au clasat după el.

Mihai Polițeanu a reușit o mare surpriză la Ploiești, în acest scrutin electoral. El a obținut cele mai multe voturi, devansând candidații PSD și PNL care s-au clasat în urma sa. Surpriza este cu atât mai mare, cu cât independentul era cotat cu șanse mici de sondajele de opinie.

Rezultatul alegerilor la Ploiești a luat prin surprindere principalele partide. Dacă imediat după închiderea urnelor, PNL și PSD revendicau victoria, în alegerile locale, fiecare pentru sine, ulterior rezultatele s-au schimbat. Pe măsură ce rezultatele au început să apară, a devenit clar cine va fi viitorul primar. Candidatul independent Mihai Polițeanu și-a anunțat victoria într-o postare pe Facebook.

Mihai Polițeanu a mulțumit ploieștenilor, care l-au votat, pentru încredere. Totodată, a mulțumit echipei sale care a reușit, a spus el, „un miracol”. El urmează să preia mandatul din luna octombrie.

Mihai Polițeanum câștigătorul în alegerile de la Ploiești, este licențiat în Filosofie și absolvent al Masteratului de Studii ale Naţionalismului din cadrul Universităţii Central Europene. El a mai urmat și cursurile unui master în Studii Comunitare al Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti. Nu a finalizat cu dizertație, spunând că a fost interesat doar de cursuri.

„În 2018, am conceput, am lansat ideea, am construit parteneriatele necesare (31 de organizaţii civice şi partide politice) şi am declanşat la nivel naţional a doua cea mai mare iniţiativă legislativă cetăţenească după «Fără penali în funcţii publice» - «Oameni noi în politică», o iniţiativă de liberalizare şi democratizare a legislaţiei electorale”, se arată pe site-ul noului primar.

Potrivit prezentării, Mihai Polițeanu, câștigător la alegerile locale din Ploiești, a fost membru USR pentru trei ani. A demisionat în 2022, dezamăgit de subordonarea organizației prahovene în fața PNL.

„Am realizat multe în anii în care am fost implicat activ în mişcarea civică din România, dar în 2019 am decis că e nevoie de o asumare mai directă a luptei pentru schimbare şi am făcut pasul spre politică. Timp de trei ani am fost membru USR. În toamna lui 2022 am demisionat din USR, dezamăgit de subordonarea USR Prahova faţă de PNL la nivel local şi judeţean. Împreună cu mai mulţi colegi şi prieteni, am decis să punem bazele şi să construim o alternativă pentru Ploieştila actuala clasă politică locală”, se precizează pe site-ul menţionat.