Alegeri europarlamentare. Codrin Ștefănescu, prin în corzi: „Minți de 30 de ani!”

Secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, s-a prezentat la urne și a declarat că a votat pentru o Românie normală, „aşa cum mi-am dorit-o acum 30 de ani, când am fost pe baricade la Revoluţie, în 1989”.





„Nu am ridicat buletinul pentru referendum, un referendum la care nici măcar cel care l-a creat nu ştia întrebările, am spus de la început lucrul ăsta. Am votat cu oameni sănătoşi, patrioţi, care luptă pentru ţara lor”, a spus Codrin Ștefănescu. Tocmai când își ținea discursul și îi îndemna pe români să iasă la vot, mai multe persoane care se aflau la secția la care a votat acesta i-au strigat că „minți de 30 de ani”.

Lovitura neasteptata pentru Rares Bogdan! Ce a spus candidatul PNL dupa vot

Pagina 1 din 1