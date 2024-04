Opinii Alegeri București. Candidaturi normale, exotice și pro-ruse agită votul







Alegeri locale în București. Un eveniment care părea banal și un final clar, devine din ce în ce mai cețos. Pe unde mă duc primesc aceeași întrebare: Cine va câștiga? Experiența de fost consultant politic îmi spune că prima șansă o are Nicușor Dan, dar nici Cătălin Cîrstoiu nu poate fi ignorat. Despre Piedone, un soi de wunderkid politic al momentului, nu am o părere foarte bună. În sensul rezultatului final. Va lua un scor bun, dar nu suficient pentru a câștiga Capitala.

Paradoxal, posibilă candidatură a lui Cozmin Gușă din partea AUR va însemna limpezirea situației. De ce spune asta? În primul rând va marca, fără posibilitate de negare credibilă, apartenența AUR la zona de influență rusească. O Matrioșcă de AUR se construiește ușor, dar devine imposibil de răsturnat.

În al doilea rând, îl salvează pe George Simion. Pentru că AUR nu apărea ca jucător în alegerile din București, candidatura lui Mihai Enache fiind necunoscută multora dintre dumneavoastră. Cozmin Gușă, chiar dacă este văzut ca fiind un pro-putinist declarat, este actuala mascotă lui George Simion. Citește cărți și vorbește ceva engleză, lucruri străine liderului AUR. Reprezintă garanția că AUR va avea o televiziune de partea ei, Realitatea TV a familiei penalului Maricel Păcuraru. Un troc cu aromă de borș rusesc deloc surprinzător la George Simion. După ce ți-a fost interzisă intrarea în două state, Moldova și Ucraina, pentru legături cu FSB, nu mai contează candidatura unui politician care declara Rusia a doua lui Patrie.

Alegeri București, evaluare candidați

Nicușor Dan are un electorat stabil, care aprobă modul în care acesta blochează proiectele rechinilor imobiliari, iar faptul că a demarat lucrări majore în ultimul an de mandat îl ajută. De obicei acest lucru enervează, dar pentru electoratul său este o dovadă că acesta are și realizări. Medicul Cătălin Cîrstoiu este un “copil adoptat” de PNL și PSD, o alianță politică care are marele avantaj al unor primari de sector puternici. Daniel Băluță (S4), Robert Negoiță (S3), Ciprian Ciucu (S6), vor câștiga sigur. Cel mai probabil George Tuță o va trimite acasă pe Clotilde Armand, deci în spatele candidatului PNL-PSD stă un potențial de vot uriaș.

Piedone, personajul politic cu nume de actor, reprezintă un partid mic, PUSL, care are șansa unui joc mare la București. Va lua primăria sectorului 5 și va face o figură frumoasă la Capitală. Dar cele peste 20 de procente din sondajele actuale vor scădea. Ele vor fi împărțite cu Gușă, dacă acesta va reuși să înfrângă opoziția celor din conducerea AUR. Este interesant să vezi cum AUR devine un partid la cheremul lui George Simion, în care regulile statutare sunt inexistente, totul fiind subordonat Comandantului.

Ce face Diana Șoșoacă

Surprinde absența unui candidat șoșocar, singurul element care face ca menajeria să fie incompletă. Este ciudat cum Diana Șoșoacă ignoră Bucureștiul, un fief electoral cu un potențial de peste 10 la sută din votul național. Dacă nu va avea candidat la București are toate șansele să nu facă pragul electoral de 5 la sută și să nu ajungă la Bruxelles. Alături de Luis Lazarus.

P.S. Ca să nu mai mintă Cozmin Gușă în privința percepției publice privind aplecarea sa nefirească către Kremlin am realizat un sondaj pe pagina de YouTube Hai România. Cei care urmăresc podcasturile noastre numai de simpatii pro-USR nu pot fi bănuiți. Peste 1200 de oameni au votat, deci poate fi considerat un rezultat semnificativ. Iată finalul: