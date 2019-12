„Noi, ALDE, am votat în favoarea învestirii acestui cabinet doar pe baza promisiunii ferme, de onoare, că nu se va ajunge la situația care începe să se contureze: desfiinţarea SIIJ. Anunţ public că nu vom renunţa niciodată la aceste principii! Dacă alegeți să desființați SIIJ, fie prin OUG, fie printr-o nouă asumare de răspundere, pe noi, dragi colegi liberali de la guvernare, să nu mai contați”, a arătat Steluța Cătăniciu în postarea sa.

Liderul ALDE a precizat că menținerea în funcțiune a SIIJ este solicitată de numeroși magistrați și cetățeni, la fel cum desființarea sa este susținută de alții. Steluța Cătăniciu a mai arătat că secția ar trebuie ridicată la rangul de direcție, precum DNA și DIICOT, având o conducere aleasă de CSM.

„Așa cum am atras atenția în repetate rânduri, SIIJ era bună pe când funcţiona sub pulpana DNA şi avea puterea de a influenţa deciziile judecătorilor prin cele peste 4000 de dosare pe care le ținea la sertar pentru șantaj. Acum, când conducerea SIIJ e aleasă de CSM, dintr-odată se pune la îndoială independența secției. Oare de ce nu am ridica această secție la rang de direcție la fel ca DNA sau DIICOT?”, a postat Steluța Cătăniciu.

Deputatul ALDE a menționat că anumite lucruri trebuie corectate în funcționarea secției, dar a subliniat că și magistrații trebuie să dea socoteala pentru erorile pe care le comit sau pentru abuzuri: „Au fost mult prea multe dovezi ale unor astfel de erori! Trebuie să facem lucrurile astfel încât să avem garanţia că orice roman este judecat pe baza probelor, şi nu după impresii sau informaţii!”

