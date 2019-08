Oamenii se plâng că pierd avioanele din cauza cozilor uriaşe de la ghişee. Cei care ajung în faţa porţilor de îmbarcare după ce acestea se închid sunt trimişi să facă plângere la aeroport şi pierd banii pe bilete. Autorităţile au promis soluţii de automatizare care ar grăbi procesul, dar acestea întârzie până vara viitoare, scrie Stirileprotv.

Doi tineri spun că din cauza cozilor de pe aeroport au ajuns cu zece minute după închiderea porţii de îmbarcare, la ora 6 şi 40 de minute. Ghinion, n-au mai avut acces la zborul din Bucureşti spre Veneţia.

A urmat acest dialog:

– Ați stat la coadă la…

– La verificare pașapoarte.

– Acolo am stat și ce să vorbesc cu femeia aia?

– Acolo mergeți și faceți reclamație. Unde este vina noastră? Noi am așteptat cât s-a putut. Mai aveți puțin și mă și bateți.

– Nu vă bat, dar îmi dați dumneavoastră 1.700 de lei?

– Domnule, s-a închis poarta de îmbarcare, nu mă interesează unde ați stat.

– Dar nu vi se pare normal ca tot dumneavoastră să țipați la mine…

– Dacă veneați cu 3 ore înainte…

– Cum adică cu trei ore înainte, doar nu vreți să vin aici la ora 01.00, când eu am zbor la ora 07.00.

– Ok, vreau să chemi poliția.

Te-ar putea interesa și: