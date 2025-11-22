Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital

În 2025, Agenția Națională de Transplant și-a concentrat eforturile pe extinderea rețelei de spitale acreditate pentru activitățile de prelevare și transplant, pe formarea personalului specializat și pe accelerarea proceselor de digitalizare. În același timp, agenția a lansat noi campanii publice de informare privind donarea de organe - un domeniu în care România, din păcate, se află încă pe ultimele locuri în Europa.

Aceste eforturi sunt mai mult decât importante pentru a schimba percepții, a salva vieți și a recâștiga încrederea publicului. Agenția Națională de Transplant a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru contribuție remarcabilă în activitatea de donare și transplant de organe" în cadrul Galei „Performeri din Sănătate".

