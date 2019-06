Mafia italiană se implică în piața deșeurilor din România. Legăturile cu Cosa Nostra

Autoritățile italiene au descoperit legături suspecte între Mafia și piața deșeurilor din România în cadrul unei anchete care a condus la condamnarea a patru italieni și a unui român. Tentaculele acestei adevărate caracatițe financiare are ca punct de plecare afacerile „celebrei” familii italiene Ciancimino, afiliată temutei Cosa Nostra.





Patru cetățeni italieni și un cetățean român au fost condamnați definitiv, în Italia, la începutul acestui an, în urma unei anchete de proporții, la pedepse cuprinse între 4 şi 5 ani de închisoare pentru asociere mafiotă şi spălare de bani în beneficiul familiei Ciancimino, afiliată Cosa Nostra. Este vorba despre Romano Tronci, Nunzio Rizzi, Raffaele Valente, Sergio Pileri și Victor Dombrovschi. Aceștia au fost asociați în cadrul SC ECOREC SA, firma care administrează groapa de gunoi de la Glina, județul Ilfov. Respectivii oameni de afaceri au avut acces la fonduri ale mafiei siciliene pentru a prelua şi coordona activitatea depozitului de deşeuri de la Glina, intenţia fiind de a ajunge să controleze în proporție de 100% un domeniu de importanţă vitală precum cel al deşeurilor, transmite ziuanews.ro.

Omul de legătură: un afacerist român

Unul dintre acționarii SC ECOREC SA este omul de afaceri Nicolae-Ninel Caval, un apropiat al fostului primar al Capitalei, Adriean Videanu. Totodată, Nicolae-Ninel Caval este și principalul coordonator al SC ECO SUD SA şi SC ACTIV-SALUBRITATE SA. Cele două companii colaborează pentru participarea a licitaţii publice şi derularea de contracte în domeniul gestionării deşeurilor din România. Firește, omul de afaceri Nicolae-Ninel Caval efectuează frecvent deplasări în Italia, acolo unde are întâlniri care au ca scop tocmai coordonarea afacerilor derulate în România. Se poate spune că SC ECO SUD SA a reușit să ia „caimacul” în ceea ce privește piața deșeurilor. La nivelul municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, societatea este este operatorul care gestionează depozitul de deşeuri din localitatea Vidra. Surprinzător, cu toate că au fost întâmpinate dificultăți legate de eliberarea avizului de mediu, societatea se află în poziția privilegiată de a dobândi monopolul asupra afacerii cu deșeuri, având în vedere două puncte de reper esențiale în ”afacere” - închiderea gropii de la Glina/ECOREC şi prelungirea autorizaţiei de funcţionare pentru depozitul Chiajna/IRIDEX doar pe o perioadă limitată, de un an de zile.

Afaceri derulate după o rețetă mafiotă

Dar SC ECO SUD SA nu se limitează doar la municipiul București și județul Ilfov. Societatea are ”privilegiul” de a gestiona și depozitele de deşeuri din judeţele Bacău şi Dolj, acolo unde s-a folosit de poziţia de monopol pentru a determina nerecepţionarea deşeurilor în lipsa creşterii tarifelor aferente pentru depozitare. Schema este ”de import”, fiind una folosită chiar de organizațiile mafiote din Italia. În urma unor astfel de practici, Italia s-a confruntat cu blocaje foarte mari în colectarea deșeurilor, comunitățile locale fiind grav afectate - risc de epidemii, înmulțirea rozătoarelor etc. Locuitorii județului Dolj s-au confruntat, la rândul lor, cu astfel de probleme, timp de 5 luni, în perioada 2018-2019. UAT-urile aparţinând ADI Dolj nu au putut să depoziteze deşeurile, apărând astfel risc de epidemie la nivelul întregului județ. Evident, depozitele ECO SUD ar trebui controlate pentru a se stabili dacă sunt realizate dotările cu instalaţiile necesare, conform legii, sau dacă acestea sunt folosite din perspectiva îndeplinirii sau nu a parametrilor standard. Procedurile de lucru adoptate de SC ECO SUD SA afectează calitatea factorilor de mediu din împrejurimile depozitelor Vidra - judeţul Ilfov şi Mofleni - judeţul Dolj, efecte ce se regăsesc în calitatea vieţii scăzute a cetăţenilor ce locuiesc în zonele urbane din vecinătatea depozitelor gestionate de operator. Spre exemplu, în perioada ianuarie-aprilie 2018 s-au produs emanaţii de pulberi şi gaze - bioxid de carbon, metan, protoxid de azot, hidrogen sulfurat etc -, a căror inhalare poate afecta starea de sănătate a persoanelor aflate în proximitatea arealului de depozitare.

Ținta: monopol pe piața deșeurilor

