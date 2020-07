Victor Ciutacu a postat un mesaj imediat după terminarea emisiunii de la România TV: „N-am dat in viata mea din casa. E prima oara cand o fac. Sper sa fie si ultima. In stanga aveti cererea, iar in dreapta raspunsul la refuz. Mai am si de la altii, pentru orice eventualitate…”

La ce referă?

Iată primul mesaj primit de la Adriana Bahmuțeanu:

Ca urmare a refuzului lui Victor Ciutacu, fosta jurnalistă Adriana Bahmuțeanu, a pus imediat o postare pe FB:

Enervată, vedeta România TV i-a răspuns prin publicarea celor două capturi, numai că lucrurile nu s-au oprit aici. A urmat un mesaj din partea Adrianei Bahmuțeanu:

Adriana Bahmuteanu Victor Ciutacu, ma bucur ca am stabilit o PREMIERA in ceea ce te priveste, aia cu datul din casa… eu una, am umblat prin multe case mari si nu m-am spart nici in ancheta… crede-ma😉

As fi vrut sa raspunzi punctual la intrebarea mea: Ce legatura e intre tine si Tolo (ma repet, va apreciez enorm pe amandoi) fata de cazul finului meu Catalin Hideg, un om onest si impecabil si ce va mana in lupta?

Care e umbrela ce va sustine????

Multumesc, hai ca se topeste inghetata….

Replica lui Victor Ciutacu a fost devastatoare: