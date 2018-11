Aeroportul Internațional din Cluj închis din cauza ceții. Sâmbătă au fost anulate nouă curse. Duminica începe cu o întârziere

Nouă curse aeriene, care trebuiau să decoleze sâmbătă seara de pe Aeroportul Internațional Cluj Napoca au fost anulate, din cauza ceții foarte dense. De altfel, meteorologii au lansat un cod galben de ceață.





Fenomenul meteorologic a fost atât de intens în zona aeroportului, încât vizibilitatea a fost în unele locuri sub 20 de metri. Deși noua pistă a aeroportului este prevăzută cu un sistem de aterizare în condiții de ceață, tip ILS 2, care permite aterizarea la vizibilități de până la 200 de metri, avioanele nu au putut ateriza. Decizia de a anula nouă curse a afectat aproximativ 1000 de persoane, care aveau cumpărate bilete spre cele nouă destinații. Călătorii au fost informați că în funcție de condițiile atmosferice din ziua de duminică, zborurile vor fi reprogramate. Pe de altă parte, cinci curse care trebuiau să aterizeze la Cluj Napoca au fost redirecționate la Sibiu, de unde călătorii au fost transportați cu autorul unor autobuze. Meteorologii au lansat pentru ziua de sâmbătă un avertismen de cod galben de ceață pentru intervalul orar orar 18.00 - 23.00. Conform ANM, au fost vizate vizate ”localitățile Județul Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Apahida, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Cojocna, Ceanu Mare, Luna, Feleacu, Călărași, Săndulești, Tureni, Aiton și Ploscoș. Se va semnala ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 metri și izolat sub 50 metri”.

Ceața persistă și în cursul zilei de duminică, când meteorologii susțin că aceasta se va ridica în jurul prânzului. Oficialii de la aeroport susțin că zborul pentru Dortmund, care trebuia să decoleze la ora 8.10 va fi reprogramat pentru ora 10.00, dacă ceața se va ridica.

