Adrian Mititelu dezvăluie de ce a eșuat mutarea lui Gică Popescu la Universitatea Craiova

Marcel Pușcaș a dezvăluit că, la acea vreme, Adrian Mititelu i-a făcut o ofertă lui Gică Popescu, numai că acesta a ales Dinamo. Ulterior, patronul lui FCU Craiova a declarat că a făcut tot posibilul pentru a-l aduce pe fostul căpitan al Barcelonei la Universitatea Craiova. Totodată, omul de afaceri a dezvăluit că Pavel Badea a fost singurul care nu a vrut să se întoarcă în Bănie.

„Am fost atunci când s-a negociat cu el, eram cu Staicu atunci. Am fost implicat. Nu am fost la discuție cu el, dar am fost pus la curent de Dinel Staicu. Gică Popescu a fost foarte iubit la Craiova. După Nelu Oblemenco, părerea mea e că a fost cel mai iubit. Dinamo era clubul regimului comunist. Faptul că el, într-un moment greu, când toți jucătorii au plecat la Dinamo, ne-au luat cei mai buni jucători, a plecat acolo. Se acumulase ură. Pe urmă a fost plecarea lui Nețoiu din Craiova.

Era o nebunie dacă venea Gică Popescu, căpitan la Barcelona, glorie la Galatasaray, ce a făcut și pe la PSV, în Anglia. Pentru noi era o mare mândrie, oltenii și-l doreau foarte mult. Cu excepția unuia singur, care acum pozează în mare salvator al fotbalului oltean. Vă dau cuvântul meu de onoare că eu am l-am instigat pe Dinel Staicu să-l luăm pe Gică Popescu. Dintre toți, eu l-am dorit cel mai mult. Nu dormeam nici noaptea că vine Gică Popescu. Noi am fost foarte deschiși, dar condițiile lui Gică de atunci au fost foarte grele.

„Dezamăgirea că a plecat la Dinamo… Ne-a durut prea mult”

Dezamăgirea că a plecat la Dinamo… Dacă pleca la oricare echipă… Ne-a durut prea mult. Normal că am spus și noi una alta. Oltenii nu uită, el a fost iubit. Eu eram copil la momentul cu Nelu Oblemenco. Am auzit că Nelu Oblemenco a fost iubit, dar și Gică Popescu a fost la fel de iubit.

Am fost acolo, am vrut să dăm bani mulți. Trebuia să ne dea primăria un ajutor de 500.000 de dolari. Noi am spus că putem să îi dăm banii, când primăria ne dă banii. Eu am fost cel mai mare fanatic să-l luăm pe Gică Popescu la Craiova, mie îmi venea să plâng.

O spun pentru prima oară public. Pavel Badea îmi spunea: ‘Băi, Adrian, nu-l lua. Era copleșit de personalitatea lui Gică Popescu, pentru că era el marele lider al echipei. Îmi spunea mie în ureche: ‘Nu-l lua, băi Adriene. Ce atâția bani? Efectiv mă instiga să nu-l iau. Și după aia poza în fals că: ‘Domne, nu a venit Gică Popescu, că era frumos’. De unde? El era cel mai fericit că nu a venit Gică Popescu. Dau test la poligraf. Să dea și el și eu. Uite, mergem amândoi la poligraf. Dacă eu mint, mă las de fotbal. Și invers! Să se lase și el de fotbal. Credeți că eu mint? Vă spun adevărul.

„Eu cântam în tribune: Gică Popescu, Dumnezeul nostru!”

Era singurul care îmi spunea: ‘Bă, nu faceți prostia asta!’ El atunci era liderul echipei, venea Gică Popescu și el devenea un ‘pitic’.

Eu am fost cel mai mare fanatic al acestei echipe. Cum să fiu eu speriat de Gică Popescu? Eu cântam în tribune: ‘Gică Popescu, Dumnezeul nostru!’ Pentru mine era cea mai mare fericire dacă venea Gică Poepscu. Cum l-am adus pe Luțu din Coreea, eu am plătit să-l aduc pe Luțu din Coreea.

150.000 de dolari cât a luat el de la Dinamo…Cred că i-am oferit mult mai mult. Noi am fost foarte generoși, dar așteptările lui erau mult mai mari. Cred că atunci el trebuia să vină și gratis. El trebuia să joace doar 15 meciuri și era stăpânul Olteniei. Juca un an și după venea în club și se făcea clubul în jurul ei. Nu neapărat patron, dar conducătorul clubului. Cine nu avea încredere în Gică Popescu?”, a declarat Adrian Mititelu la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.