Cine îl adoptă pe fostul premier și comisar? Dacian Cioloș s-a așezat cu fundul în două luntri

La sfârșitul săptămânii, fostul premier Dacian Cioloș, a declanșat, din senin, atacuri în două direcții: președintele Klaus Iohannis și PNL.





Președintele nu a ripostat, însă liberalii, în frunte cu Ludovic Orban, au lansat o serie de contraatacuri. De la „nerecunoscător”, „sinecurist”, „profitor”, spărgător de semințe”, toate epitetele dezonorante au fost folosite pentru politicianul care stă pe tușă și așteaptă să-i iasă actele la partidul pe care l-a înființat din Mișcarea România Împreună.

Ieri, Dacian Cioloș a revenit, și-a pus cenușă în cap și îi declară pe liberali „prieteni”.

Dacian Cioloș a scris o lungă postare pe Facebook, în care le cere, din nou, prietenia celor cărora le reproșa că nu se reformează și că din cauza lor Dreapta nu poate avea succes în lupta cu PSD. În același timp, declară că nutrește sentimente frumoase și față de USR. „Nu sunt eu cel care trebuie să reformeze PNL. Nu am putut și nici nu era misiunea mea în 2016, așa cum nu este nici astăzi. Este misiunea oamenilor cinstiți și onești din PNL. Sunt mulți și îi asigur de toată prețuirea mea (...) Aș vrea să închei prin a spune că suntem deschiși unei colaborări cu PNL, așa cum suntem și cu USR. Îi asigur că vor găsi mereu în noi un partener onest și că avem speranța că vom reuși să punem bazele unei constucții politice solide, care să facă față în alegeri, dar mai ales în perioada post-electorală”, a scris Cioloș.

Un pas înainte, unul înapoi

Postarea lui a făcut valuri, a avut mii de vizualizări și sute de comentarii. Cele mai multe erau reproșuri și față de ieșirea necontrolată a politicianului, dar și față de activitatea lui pe vremea cât era în funcții importante. La un singur comentariu a răspuns. „Eu nu m-am «hrănit» niciodată de la niciun partid. Iar în funcțiile publice în care am fost desemnat mi-am făcut treaba transparent și cât de bine am putut. Nu am cerut niciodată nicio funcție nici PNL si nici altui partid. Și nici nu văd responsabilitățile publice ca sinecuri sau ca «hrană». Asta ca sa ieșim odată din logica asta a „datoriei” pe care așa avea-o față de vreun partid pentru vreo funcție publică”, a scris Dacian Cioloș.

Liberalii au acceptat cererea de prietenie

Unul dintre liberalii care nu l-au cruțat pe Dacian Cioloș, deputatul Gigel Știrbu (foto), a revenit la sentimente mai bune și spune că fostul premier este iertat. Luni, Gigel Știrbu spunea despre Cioloș că este un om fără caracter. „Acest sinecurist uită că PNL l-a susținut pentru funcția de prim-ministru al României la alegerile parlamentare din 2016 (...) Dacian Cioloș este un om cu un caracter ce lasă de dorit și încearcă sistematic să muște mâna care l-a hrănit. Așa a procedat și când l-a criticat pe Președintele Iohannis, spunând că el n-ar fi numit-o premier pe Viorica Dăncilă. N-ar trebui să uite că într-un moment în care el rătăcea pe la Bruxelles, Iohannis l-a numit în funcția de premier al României. Să nu uite că PNL i-a dat portofoliul Agriculturii în guvernul condus de Tăriceanu, iar aceeași clasă politică nereformată i-a oferit și postul de comisar european”, declara luni Gigel Știrbu.

Ieri, deputatul a spus, pentru Evenimentul zilei, că „dacă Cioloș a recunoscut că a greșit, cele rele să se spele”.

