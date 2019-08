Chiar au ieşit de câteva ori în public împreună pentru că nu vrea să ascundă de nimeni această pozeste de iubire.

Bărbatul milionar se află la cel de-al doilea divorț. Prima soție a iubitului Simonei Halep a fost Alina, un fotomodel cunoscut, cu multe contracte la activ. Alina provine dintr-o familie bună și îi plăcea foarte mult să iasă, iar Toni Iuruc nu ar fi putut ține pasul cu stilul ei de viață și au divorțat.

Simona Halep a vorbit recent despre iubire și tenis. Întrebată despre aceste lucruri Simona a răspuns foarte hotărâtă că ar putea să împartă în mod egal iubirea şi tenisul.

„Mamă, întrebarea asta… Consider că se pot împărţi, dacă ştii şi dacă ai persoana potrivită lângă tine. Dacă te susţine în ceea ce faci, nu trebuie să sacrifici nici iubirea, nici tenisul. Se completează foarte bine şi îţi oferă o linişte pe care nu am mai avut-o până acum. Nu aş sacrifica partea personală pentru tenis în momentul în care sunt acum, pentru că am realizat mai multe decât mi-am imaginat vreodată. Partea sufletească e mereu mai importantă pentru mine decât jobul avut, în cazul meu tenisul”, a răspuns Simona Halep, potrivit romaniatv.net

