Cel care a creat serialul de animaţie Scooby-Doo alături de Ken Spears a decedat miercuri din cauze naturale în oraşul Westlake Village, California.

Printre serialele create de cei doi pentru studioul de animaţie Hanna-Barbera s-au numărat Scooby-Doo, Where Are You?, Dynomutt şi Jabberjaw.

„Nu a încetat niciodată să scrie şi să creeze, în ciuda vârstei înaintate”, a fost prima reacţie a lui Benjamin Ruby nepotul celui decedat.

La rândul său, şi Sam Register, preşedintele Warner Bros. Animation şi Blue Ribbon Content, a transmis un mesaj în memoria celui care a fost Joe Ruby:

„Datorită lui Joe Ruby, dimineţile de sămbătă au fost speciale pentru atât de mulţi copii, printre care m-am numărat şi eu.

A fost unul dintre cei mai prolifici creatori din industria noastră, care ne-a dăruit unele dintre personajele cele mai apreciate de animaţie şi era o încântare să-l avem invitat în studio.

Scooby-Doo a fost un îndrăgit prieten pe ecrane timp de peste 50 de ani, lăsând în urma sa o moştenire durabilă, care a inspirat şi amuzat generaţii întregi.

Noi, cei de la Warner Bros. Animation, avem privilegiul şi onoarea de a duce mai departe această moştenire şi de a transmite cele mai calde gânduri către apropiaţii săi”.

Scooby-Doo a fost lansat de postul CBS în 1969 şi a fost creat cu intenţia de a fi un serial cu un conţinut mai blând.

La acea vreme, au existat numeroase critici cu privire la violenţa din desenele animate. Un exemplu care a stârnit controverse a fost producţia Space Ghost.

Din această cauză, Scooby-Doo a fost lansat după ce au fost lucrate mai multe versiuni.

Ruby şi desenatorul Iwao Takamoto au încercat mai multe titluri şi abordări, cum ar fi ca personajele să facă parte dintr-o trupă rock.

În cele din urmă s-a ajuns la distribuţia şi personajele devenite între timp clasice: Freddie, Velma, Daphne, Shaggy şi Scooby-Doo, câinele din rasa dog german.

Un alt aspect inedit este legat de faptul că Ruby şi Spears au scris primele 5 episoade editând restul episoadelor din primul sezon.

Munca lor a fost răsplătită, iar serialul original a fost difuzat până în 1976, fiind urmat de numeroase seriale derivate şi filme de lungmetraj.

Joe Ruby şi-a început cariera la Walt Disney Productions, iar după stagiul militar la Marină a lucrat ca editor în televiziune.

Acolo s-a produs întâlnirea de neuitat cu Ken Spears, care lucra în cadrul Hanna-Barbera Productions. Ulterior, cei doi au legat o prietenie durabilă.

A urmat plecarea lor de la Hanna-Barbera pentru a se implica mai mult în procesul de producţie.

Următorul pas în carierele lor a fost cel în care au colaborat în calitate de scenarişti cu Sid and Marty Krofft Television Productions şi cu Depatie-Freleng.

Alături de Sid and Marty Krofft Television Productions şi cu Depatie-Freleng, ei au creat serialele The Barkleys şi The Houndcats.

Odată ce Scooby-Doo a devenit un succes, Ruby şi Spears au fost angajaţi de preşedintele departamentului de emisiuni pentru copii din cadrul CBS.

Fred Silverman le-a dat misiunea de administrare a desenelor animate difuzate de acest post TV în timpul dimineţilor de sâmbătă.

În momentul plecării lui Silverman la ABC, Ruby şi Spears l-au însoţit şi au înfiinţat propriul studio în 1977.

Ruby-Spears Productions au produs astfel Mister T, Alvin and the Chipmunks, Superman, Thundarr the Barbarian, Fangface şi The Plastic Man Comedy-Adventure Hour.

sursa: Agerpres