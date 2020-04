O tânără de 28 de ani crede că și-a găsit vocația când renunță la jobul într-o corporație și decide să plece la țară, să facă agricultură. O însoțesc iubitul ei, Matei, și vărul acestuia, Francisc. Împreună găsesc o fermă de închiriat, într-un sat din județul Buzău, și pun bazele unei comunități ciudate.

Descoperă istoriile locale, dintre care cea mai atrăgătoare este, fără îndoială, cea a dispariției lui Marcel Serebreakov – fost copil-minune și spirit protector al întregii lor aventuri. În numele lui, se trezesc antrenați într-un carusel de întâmplări stranii, teorii ale conspirației și fenomene paranormale.

O carte grăsuță

„Copiii lui Marcel e o carte grăsuță și în general veselă, la care am scris (de mână), cu multe întreruperi, vreo 9 ani. Datorită sau din cauza ei am dezvoltat diverse obsesii, asupra cărora m-am documentat intens: trăitul într-o comunitate, cultivarea plantelor, teoriile conspirației, oamenii care dispar… Ca Marcel însuși, mi-am făcut în bibliotecă un raft de utopiști. Am strâns fotografii, am desenat, am făcut calcule și tabele. M-am distrat foarte bine, ceea ce vă doresc și dumneavoastră.” (Ema Stere)

Cine este Ema Stere?

Ema Stere este jurnalistă la Radio România Cultural. Doctor în filologie. A fost redactor de carte, asistent universitar, apoi lector universitar la Facultatea de Psihologie și Științele Educației (Universitatea din București).

Din 2006 realizează, împreună cu Attila Vizauer, emisiunea „Vorba de cultură” (Radio România Cultural).

A scris adaptări și scenarii originale pentru teatru radiofonic/scenă, printre care: Muzicanții din Bremen (adaptare după Frații Grimm, Teatrul Țăndărică, 2014 – Premiul pentru dramaturgie la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși și Marionete „Puck”, Cluj, 2018), Bambi (adaptare după Felix Salten, Teatrul Excelsior, 2016), George Topîrceanu: Amintiri din Marele Război (spectacol radiofonic, Radio România, 2019), Femeia, eterna poveste (musical – Teatrul „Stela Popescu”, București, 2019), O poveste într-un acvariu (Teatrul Arlechino, Brașov, 2019), Jos comunismul! (spectacol radiofonic cu Vlad Ivanov, 2020 – nominalizat la Premiile UNITER).

A publicat povestiri în revistele Iocan și Capital Cultural

Edițiile anterioare ale Concursului Anual de Debut al Editurii Polirom au fost câștigate de: Downshifting de Alexandru Done (2017), Ciudata și înduioșătoarea viață a lui Priță Barsacu de Iulian Bocai (2018) și Papa Nicolau și alte povestiri foarte, foarte scurte de Roxana Dumitrache (2019).

