Adina Florea, ținută pe tușă, la CSM, de grupul celor șapte

Consiliul Superior al Magistraturii a amânat, ieri, pentru a treia oară validarea Adinei Florea în funcția de procuror șef al Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), după ce ședința Plenului nu a mai avut loc, din nou, din lipsă de cvorum.





Președintele CSM Lia Savonea a anunțat că aceiași șapte membri ai Consiliului care săptămâna trecută au boicotat lucrările Plenului au reiterat solicitarea de a elimina de pe ordinea de zi punctele privind Secția specială a magistraților, până la dezbaterea publică a rapoartelor întocmite de Comisia de la Veneția și GRECO.

„Cred că locul în care trebuie să dezbatem aceste chestiuni este tocmai ședința Plenului”, a declarat șefa CSM. Judecătoarea Andrea Chiș, unul dintre cei șapte magistrați care se opun dezbaterii privind SIIJ, i-a spus șefei CSM că boicotul nu este o premieră, chiar judecătoarea Lia Savonea fiind implicată într-un astfel de demers în trecut, atunci când trebuia să fie dezbătut raportul de audit al Inspecției Judiciare pe anul 2016. „Ați condiționat (n.r. – atunci) participarea la Plen de scoaterea de pe ordinea de zi a acelui punct care nu s-a mai discutat niciodată”, a declarat judecătoarea Andrea Chiș.

„Cererea dvs. am citit-o în presă”, a fost replica Liei Savonea. „Noi v-am rugat ca atunci când veți face ordinea de zi să ne consultați”, a intervenit judecătorul Mihai Bălan, încercând să detensioneze atmosfera. „Dacă ajungem să ne consultăm și cu privire la ordinea de zi, nu vom mai putea funcționa”, a arătat Lia Savonea. „E a treia oară când reiterăm să ne ascultați”, i-a întors-o judecătorul Mihai Bălan.

Birchall: Tensiunile se agravează

Ministrul Justiţiei Ana Birchall a declarat, ieri, la ieșirea din sediul CSM că tensiunile din Consiliu sunt mai vechi și se agravează. „Am venit să am de unde să mă întorc. (…) În realitate, tensiunile am înţeles că au existat cu multă vreme înainte de participarea mea la prima şedinţă CSM şi, după cum aţi observat, nu numai continuă, dar se agravează. (…) Îi asigur (n.r. – pe magistrații din CSM) că ministrul Justiţiei va fi un partener de dialog, cu rugămintea, pe care am spus-o şi în scris, am spus-o de nenumărate ori în toate aceste discuţii cu doamna preşedintă CSM, să existe acest calendar care să cuprindă o zi şi o oră şi o ordine de zi, astfel încât asemenea situaţii să nu mai aibă loc”, a spus ministrul Justiției.

