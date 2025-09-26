Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală

Credeți că știți totul despre Alexandru Ioan Cuza și Mica Unire? Pregătiți-vă să redescoperiți istoria! Pornind de la convingerea sa că "istoria este ca un diamant: cu cât te uiți mai atent la toate fețele lui, cu atât descoperi mai mult frumusețea lui", jurnalistul Dan Andronic îl provoacă pe renumitul istoric Alex Mihai Stoenescu să intre în culisele unuia dintre cele mai importante momente din istoria României și să demonteze miturile pe care le-am învățat la școală.

Aflăm că, în spatele imaginii eroice, se ascunde o poveste plină de negocieri secrete, jocuri de putere și jurăminte încălcate. În acest dialog esențial, veți descoperi: Adevărul din spatele alegerii lui Cuza: A fost cu adevărat voința poporului sau rezultatul unei negocieri de culise într-o cameră de hotel? Jurământul uitat: De ce domnia lui Cuza trebuia să fie, de fapt, una provizorie, de doar 5 ani?

Rolul Masoneriei: Ce influență au avut societățile secrete în crearea statului român modern? Trădarea supremă: Cum a ajuns Cuza să dea o lovitură de stat tocmai pentru a rămâne la putere, sfidându-i pe cei care l-au ales? Urmăriți acest episod pentru a privi toate fațetele acestui "diamant" istoric și pentru a înțelege adevărata poveste a nașterii României moderne – o istorie cu mult mai complexă și plină de intrigi decât cea din manuale.

