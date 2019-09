„Regizorul Alexandru Darie, omul care timp de 17 ani a condus Teatrul Bulandra s-a stins”, anunțau cei rămași în casa lui de suflet, care găzduiește scena pieselor pe care le-a iubit nespus. Și, deși el era fiul regretatului Iurie Darie și a frumoasei Consuela Roșu, viața pe care a trăit-o a avut un scenariu care l-a detașat, în ochii apropiaților și ai publicului, de moștenirea lăsată de părinții săi. În spatele cortinelor, povestea vieții lui ar fi putut oricând să devină o piesă de teatru, presărată cu mult sentiment.

15 iunie i-a adus lui Ducu cel de-al 60-lea trandafir în buchetul vieții, însă boala deja îi măcinase trupul și speranța. Poate la această aniversare, simțindu-se tot mai aproape de sfârșit, apropiații spun că ar fi făcut pace, în sufletul său, cu soarta care i-a luat mama de lângă el, când încă se simțea „necopt”.

Nu a vrut să urmeze calea părinților

Ducu Darie a crecut agățat de hainele părinților, târâș, de-a bușilea sau jucându-se pe holurile teatrelor, unde actrița Consuela Roșu – de o frumusețe răvășitoare, împreună cu iubirea vieții ei, Iurie Darie, aveau spectacole. Ducu s-a format frumos, printre oame ni de calitate și înconjurat de artă. Chiar dacă după liceu a vrut să facă orice altceva, moștenirea părintească a simțului pentru fin și artă l-au împis spre aceeași carieră artistică.

Moartea mamei a schimbat tot

Dintr-un copil vesel, Ducu Darie s-a trasformat într-un adolescent boem. Apoi a încercat să își nege identitatea, presat de faima tatălui: „Sigur că m-am şi luptat cu nişte lucruri la el. În primul rând, cu faima pe care o are, în sensul în care e un handicap când, în primii 20-25 de ani de viaţă, eu eram băiatul lui Iurie Darie”, declara marele regizor într-un interviu.

”Cred că am moștenit de la părinții mei talentul, în primul rând, o anumită plăcere pentru cultura vizuală, pentru că tata desena. Am moștenit și defecte, în sensul că mama (actrița Consuela Roșu) era un om foarte ordonat, eu, ca și tata, am fost puțin mai împrăștiat. Ca și tata am un anume farmec, dar uneori în spatele acestui farmec se poate ascunde o anumită superficialitate. Amândoi am luptat împotriva acestui lucru. Din firea noastră suntem vorbăreți, vorbim mult, dar facem mai puțin. Pentru tata nu a fost foarte problematică chestia asta, pentru că, până la urmă, un actor este cel care este cerut, e invitat într-un sistem organizat, pus să muncească și muncește dacă sistemul funcționează, pe când noi, în meseria noastră, suntem organizatori de sisteme, și atunci e puțin mai dificil. Dar am moștenit din partea mamei o inteligență analitică și asta a compensat puțin calitățile și defectele de la tata”, mărturisea regretatul regizor.

Mama lui a fost răpusă tot de cancer

Răpusă prematur de boală, tot cancer, actrița Consuela Roșu, a lăsat cu limbă de moarte ca Anca Pandrea, buna lor prietenă, să aibă grijă de Iurie Darie, susțin cei care i-au cunoscut îndeaproape. Și l-a îngrijit, iar cei doi s-au îndrăgostit și au format un cuplu timp de mai bine de două decenii până să ajungă la starea civilă.



Însă durerea lui Ducu, că mama lui ar fi fost înlocuită de Anca Pandrea, s-a accentuat de la o zi la alta. Au existat răfuieli, certuri, culminând într-o ruptură care i-a mai adus împreună doar la moartea lui Iurie. Atunci Ducu a avut puterea să o îmbrățișeze pe Anca și să-și aducă fiul, pe Serghei Darie, să-și vadă bunicul pentru prima oara în șapte ani și pentru ultima oară pe pământ.

