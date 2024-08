Politica Adevărul despre prietenia dintre Ciolacu și Ciucă. Respect, dar și dezamăgiri







Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus că el și președintele PNL, Nicolae Ciucă, sunt doi oameni cu bună credință, dar că nu sunt prieteni. Acesta a mai declarat că fostul premier este un om onest, dar că el are mai multă experință politică.

Marcel Ciolacu susține că are mai multă experiență

„Suntem doi oameni de bună credinţă. Am mai multă experienţă politică şi am mai multă experienţă să lucrez cu oamenii politici, cu consultanţii... Îmi place să cred că şi eu, şi domnul Ciucă, continuăm să avem filtrul propriu, al nostru, când facem anumite atacuri, când luăm anumite decizii. Cred că e foarte important să ne conservăm onestitatea”, a declarat Marcel Ciolacu, marţi seară, în cadrul unei emisiuni difuzate online.

Nu există prietenie între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă

Premierul a spus că nu este prieten cu Nicolae Ciucă, dar că îl respectă. Ciolacu consideră că are mai multă experință ca „rivalul” său și că știe să fie imun la critici.

„Nu avem prietenie, suntem doi oameni care ne respectăm. Am avut încredere unul în altul. Am intrat într-o zonă de campanie şi normal că fiecare dintre noi avem temerile noastre. Repet: eu sunt mai imun, pentru că am luat microbii ăştia de foarte mult timp şi organismul meu a început să reacţioneze şi are anticorpii necesari la cei din jur”, a adăugat Ciolacu. Cu toate acestea, premierul a recunoscut că Nicolae Ciucă l-a dezamăgit de câteva ori.

Nicolae Ciucă este convins că va fi ales președinte

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a spus că este convins că va fi ales preşedinte al României la scrutinul din acest an. El a declarat Marcel Ciolacu nu este prima sa opţiune în ceea ce priveşte desemnarea pentru funcţia de prim-ministru.„E o întrebare la care voi reflecta”, a spus Ciucă, subliniind că nu îl mai vede pe Ciolacu premier.„Până atunci se pot întâmpla multe. De ce să creez o speranţă pe care să nu o îndeplinesc, după aia?”, a adăugat liderul PNL.