Adevăratul motiv al invaziei Rusiei în Ucraina! Vladimir Putin, dat de gol. Toată Planetă, în stare de şoc

Cel mai mare mister cu privire la invazia lui Vladimir Putin în Ucraina a fost dezvăluit de către purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe. În opinia sa, motivul ar fi borșul.

Mai exact, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a făcut o declarație extrem de ciudată la o conferință de presă. Ea a spus că Rusia a invadat Ucraina pentru că ucrainenii nu au vrut să împartă cu rușii proprietatea asupra originii borșului, un fel de mâncare tradițional în regiune.

Înregistrarea cu declarația sa a fost postată pe Twitter de jurnalistul Kirill Martynov, redactorul șef al publicației ruse Novaia Gazeta Europe, lansată după ce publicația și-a suspendat activitatea în Rusia, din cauza presiunilor Moscovei asupra presei ostile Kremlinului.

Jurnaliştii de la cel mai vechi ziar independent din Rusia, Novaya Gazeta, au lansat un nou mijloc de presă, cu sediul în Europa, în încercarea de a evita o represiune a mass-media în curs de desfăşurare pe fondul războiului ţării lor din Ucraina.

