Adelina Pestrițu le-a spus fanilor că a terminat tratamentul pentru Covid-19 și că nu a mai intrat pe Instagram în ultima perioadă deoarece a ales să se concentreze asupra sănătății sale.

“Regret că nu am fost atât de activă pe rețelele sociale, dar am decis să mă concentrez 100% pe starea mea de sănătate. Nu e plăcut să fii bolnav, dar în aceste momente alegi să te gândești cum să revii sănătos lângă familia ta și mai ales lângă copilul tău. În perioada de izolare, mi-am scris toate gândurile într-un articol pe care îl voi urca pe blogul meu, unde vă povestesc detaliat despre toată această experiență. Mi-am terminat tratamentul, mă simt mult mai bine”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram.

Anunţul care a şocat social media

„Dragii mei, nu aș fi vrut să fac acest story, dar vreau să știți de la mine. Așa cum le știți pe cele bune, vreau să le știți și pe cele rele. Vreau să știți prin ce trec în momentul de față. Din păcate, zilele trecute am intrat în contact cu un bolnav de COVID, iar, după ce au apărut primele simptome, am rămas fără gust și fără miros”, a spus Adelina Pestrițu, pe Instagram.

„Am lipsit de pe Instagram în această seară din cauza efectelor pe care le au antibioticele asupra corpului meu. M-am simțit extrem de rău. Înțeleg că sunteți îngrijorați, însă nu este vorba despre COVID. Vă povestesc mâine când mă trezesc care este situația”, a mai scris Adelina.

Adelina Pestrițu a anunțat că este bolnavă şi că a fost internată în spital

”Am simţit o stare de oboseală accentuată şi mi-am dat seama că nu pot să conduc, că trebuie să mă odihnesc. Ulterior am simţit că îmi pierd din puteri din ce în ce mai mult. M-am dus să mă odihnesc, când m-am trezit am rămas fără gust şi fără miros. Evident că m-am speriat, sunt un om ca voi toţi şi am un copil, am părinţi, am socri. Am purtat mască, m-am dezinfectat constant pe mâini, devenisem obsedată de spălat pe mâini şi iată că sunt în punctul în care am un test pozitiv Covid-19″, spune atunci vloggerița cu 15 milioane de urmăritori pe Instagram.