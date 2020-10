Cel mai cunoscut reporter de război din România, Adelin Petrișor, și-a ales drumul dintr-un motiv simplu, la prima vedere, complicat, în sine. Acesta consideră că jurnalistul e un povestitor, iar în zonele de război „poveștile te strigă pe tine”.

„Am ales calea ușoară! Sunt ziarist, sunt povestitor. Acolo sunt povești și le culegi. Am ales calea ușoară și mi-a plăcut. Pentru că poți să spui povești ușor. Dacă aici, în România, în orice țară civilizată, jurnaliștii de investigație se zbat, caută povești, o iau pe fir, taie, mai adună, acolo povestea te strigă pe tine. Și, într-o zonă de război, lumea nu mai are timp de teatru, de convenție socială și orice om pe care-l întâlnești e o poveste.

Acolo, supraviețuirea civililor se numără, de multe ori, în ore și atunci poveștile lor sunt de un dramatism greu de descris. Deci, am ales calea ușoară. Să mă caute povestea pe mine, nu eu pe poveste. Mi-a plăcut Petre Ispirescu de mic. Eu cred că un ziarist e un povestitor și dacă ți-au plăcut poveștile și ești un om cât de cât echilibrat, cu un vocabular decent – nu de premier, mai bun un pic -, te descurci.

Și mi-a plăcut calea ușoară, sincer. Nu e chestie de PR. Am fost dintr-o greșeală în prima mea zonă de război, în 1996, mi-a plăcut ce s-a întâmplat acolo. Am văzut câte povești descopăr, am văzut cum sunt oamenii. Orice om e o mega poveste.

Oamenii din zonele de război trebuie să se obișnuiască cu viața asta. Avea străbunică-mea o vorbă, „Să nu-ți dea Dumnezeu cât poți să duci”. Omul se obișnuiește. Uite, ne-am obișnuit: am masca în buzunar, ne dăm cu dezinfectant, n-ai ce să faci. Viața merge înainte, copiii trebuie să meargă la școală”, este de părere reporterul de război.