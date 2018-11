ACUZAȚII GRAVE din interiorul PSD! Sume INCREDIBILE plătite de partid pentru susținere în presă. Postarea INCENDIARĂ a fost ștearsă după câteva ore

Comisarul european Corina Crețu a lansat sâmbătă acuzații devastatoare la adresa PSD, susținând că partidul de guvernare ar plăti sume foarte mari pentru susținerea sa în presă.





Acuzația apare într-o postare pe Facebook, pe care Corina Crețu a șters-o la câteva ore după ce a postat-o, fără să dea niciun fel de explicații. Comisarul European a anunțat că-l va da în judecată pe secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu. Un alt pasaj din postarea Corinei Crețu de pe Facebook a atras însă atenția. „Nu va ascund ca sunt foarte afectata de atacurile provenite din interiorul partidului caruia i-am dedicat 30 de ani din viata mea. Foarte trist. Va multumesc tuturor pentru sprijin si sustinere, dupa cum multumesc tuturor organizatiilor mass-media pentru obiectivitate, in ciuda contractelor pe sume incredibile pe care le primesc de la ministerele Guvernului pentru denigrarea tuturor care nu se aliniaza directivelor partidului. Un partid in care am crezut si am sperat ca poate imbunatati viata oamenilor. Din pacate, a devenit mai rau decat mi-as fi putut vreodata imagina", a scris Corina Creţu pe Facebook. Postarea a fost ștearsă la câteva ore distanță. Codrin Ștefănescu a reacționat, după ce a aflat că va fi dat în judecată de Corina Crețu, spunând că ”e ok”, dar că i-a cerut doamnei comisar „să nu uite două lucruri: că a ajuns acolo pe listele PSD și să fie tot timpul româncă”.„Îi transmit doamnei comisar european Corina Crețu că dacă vrea să transferăm chestia asta în instanță este foarte bine, e ok. I-am cerut doamnei comisar să nu uite două lucruri: că a ajuns acolo pe listele PSD și să fie tot timpul româncă. Sunt anumite proiecte care în calitatea sa de comisar european trebuie să le discute strict la Guvern. Dacă miniștrii de resort decid că este oportun pentru România, pentru conturile noastre, să facem un anumit proiect în parteneriat public-privat decât în sistemul pe care l-a negociat guvernul Cioloș cu cei de la Bruxelles, atunci evident ca secretar general adjunct al partidului cred în Guvernul meu. (...) E poziția partidului pentru că toată lumea, începând de la Darius Vâlcov, Sorina Pintea, Rovana Plumb, care este ministrul Fondurilor Europene, care a acuzat-o că nu transmite costul real al realizării spitalelor regionale. Nici un guvern care își iubește poporul nu va plăti de zece ori mai mult pentru un proiect pe care îl putem realiza altfel”, a spus Codrin Ștefănescu la Antena 3.

