Un angajat al unui supermarket din vestul țării a vrut să câștige bani printr-o metodă ingenioasă dar ilegală,însă va fi nevoit să achite firmei la care a lucrat nu mai puțin de 50.000 de lei, relatează banatulazi.ro.

Un fost șef de magazin de la Profi Arad acuza, în luna martie 2016, compania că l-a determinat să vândă carne care era expirată și pe care a trebuit să o spele cu detergent și oțet. Afirmațiile lui Gabor au ajuns să fie cunoscute în toată țara, compania dându-l în judecată și solicitându-i daune, invocând că i-au fost afectate vânzările.

„Pentru că am refuzat să vând carne expirată, s-au făcut presiuni pe angajaţi de către şeful meu direct, să accepte să vândă carnea, iar dacă eu reacţionez să îl anunţe pe el, că mă va pune la punct. Cu altă ocazie, directorul zonal mi-a reproşat că am aruncat carnea expirată şi nu am făcut precum la alte magazine ale noastre, să o spăl cu oţet şi detergen”, declara Gabor în 2016. În urma declarațiilor incendiare, au fost declanșate mai multe verificări la Profi, dar acuzațiile aduse de fostul șef de magazin nu s-au confirmat. După finalizarea verificărilor, compania Profi l-a dat în judecată pe fostul său angajat, cerându-i daune morale în valoare de 50.000 de lei şi despăgubiri materiale de 1 milion şi jumătate de euro, reprezentând paguba produsă firmei de către acuzațiile lui Gabor.Tribunalul Arad, Curtea de Apel Timişoara şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dat câștig de cauză companiei, obligându-l pe Gabor să plătească daune morale în valoare de 50.000 de lei companiei Profi.

Acuzații retrase în timpul procesului

Unele din angajate care au susținut inițial că acuzațiile aduse de fostul șef de magazin sunt adevărate au revenit asupra celor declarate, solicitând clemență din partea Profi. Angajatele au afirmat că șeful de magazin le-ar fi spus că ar urma să primească despăgubiri de 3-4 milioane de euro, bani pe care îi va împărți cu ele.

Două din angajate au spus că au fost manipulate de șeful lor care le-ar fi spus să mintă, ele cerând să fie reprimite la muncă. O altă angajată a cerut „acceptarea scuzelor sale pentru că s-a lăsat indus în eroare promiţându-i-se obţinerea unor daune morale de circa 3-4 milioane de euro”.

Alţi angajaţi şi-au retras plângerile, dând declaraţii scrise în care spun că nu au fost puşi niciodată de către șefi să vândă carne sau produse expirate.

