Fanii show-ului s-au revoltat și au spus că alți concurenți meritau cu adevărat trofeul dificilei competiții.

Împătimiții de „Survivor România” s-au împărțit în două tabere după ce au aflat că Elena Ionescu a câștigat finala. Astfel, în timp ce unii au felicitat-o pentru că a reușit să obțină trofeul impresionant și marele premiu, alții au criticat-o dur.

„A fost făcut totul la mișto! Mă așteptăm să câștige IANCU, nu Elena!!!! Iancu chiar a fost un luptător!!! Huooo numai fake-uri faceți!!!”

„Felicitări, Elena! Ești un exemplu de caracter puternic! O ador și pe mama ta, este deosebită”.

„A câştigat cel mai slab participant! Ajutorul social a venit. Marea finală = SMS-uri în contul KD. Mulțumiri, votanților! Câtă mizerie!”

„Voi, ăștia, care judecați că nu merita, mergeți voi în locul ei să fiți umiliți cum a fost și ea, și câștigați și voi”

„A luat trofeul pentru caz social, nu pentru că a meritat. Emanuel sau Lola trebuiau să câștige. Ei au adus cele mai multe puncte. Dacă ar avea caracter, ar împărți banii cu Emnuel și Lola (ei au fost de la început)”

„Bravo! Felicitări, Elena! Și multă sănătate familiei și copilașului tău!” sunt doar câteva dintre sutele de mesaje la adresa supraviețuitoarei din Republica Dominicană.

Întrebată de prezentatorul show-ului: „Ai fost pusă la pământ de zeci de ori, dar de fiecare dată ai reușit să te ridici. Ai reușit să intri în inimile telespectatorilor și i-ai convins că meriți trofeul din mâinile tale. Elena, ce-i vei povesti, peste ani, fiului tău?”, Elena Ionescu a răspuns: “Că am luptat ca o leoaică pentru copilul meu. Că m-am dăruit și am mers cu un scop precis, dar în același timp prin corectitudine și prin muncă.

A fost o cursă tare grea, dar tare frumoasă, din care, cu siguranță, am să-l învăț și pe el. Mă simt mult mai puternică din toate punctele de vedere, pentru a-l ajuta pe el în viață de acum înainte. Nu am cuvinte să vorbesc despre Survivor în acest moment. Voi avea când mă voi trezi din acest vis. Este ceva ireal! Am impresia că n-aș vrea să mă mai trezesc. Această competiție este cea mai supremă lecție de viață pe care am primit-o de la voi și de la Dumnezeu”, scrie Cancan.