Actrița care a interpretat-o pe „Lizuca” din „Dumbrava Minunată” s-a reprofilat. De ce a dispărut din lumina reflectoarelor

Diana Muscă, actrița care a interpretat rolul Lizuca din filmul pentru copii „Dumbrava Minunată” a renunțat la cinematografie pentru marea ei iubire. Ea s-a născut în anul 1975 și a jucat în primul său film la doar 5 ani, în 1980. După această peliculă, Diana a ieșit din lumina reflectoarelor.

După o lungă pauză, Diana Muscă a acceptat să apară într-o emisiune în 2012. Atunci, ea a recunoscut că s-a îndrăgostit de austriac și că a preferat să renunțe la tot pentru el. Aceasta a mai spus că nu a fost niciodată foarte pasionată de actorie.

„Nu am simţit niciodată dorinţa de a face actorie”, a declarat Diana Muscă pentru Kanal D. „Aveam o scenă în care trebuia să-i sucesc părul, să fiu foarte rea cu ea. Mișcarea pe care am făcut-o eu a fost una foarte dură, dar ea a stat nemișcată și n-a spus nimic. I-am spus după aceea iartă-mă, Diana, dar așa trebuia să fac, ca să fie cât mai real, iar ea mi-a răspuns da, știu, așa trebuie să fie la filmări”, a declarat Rodica Popescu Bitănescu, cea care a interpretat personajul negativ din „Dumbrava Minunată”.

Lizuca din „Dumbrava Minunată” s-a reprofilat

În prezent, Diana Mușcă trăiește cu cei doi copii și cu soțul său în Austria. Fosta actriță s-a făcut jurist. jurist. „Am plecat în 1994. M-am căsătorit din dragoste. Mi-am urmat soțul, ne bucurăm de copiii noștri. Sunt mulțumită cu decizia pe care am luat-o și nu am regrete. A fost o experiență unică pentru mine filmul în care am jucat”, a mai spus aceasta.

Ea a recunoscut că sunt momente în care își aduce aminte de Dumbrava Minunată și în care i se face dor de câinele Patrocle, cel cu care a împărțit un platou. „Câinele a stat la noi câteva luni înainte de filmări. Era foarte recunoscător şi s-a obişnuit la noi foarte repede”, a completat aceasta, potrivit Playtech.