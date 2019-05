Veștile rele se țin lanț! Îndrăgitul actor se află în stare gravă la spital

Îndrăgitul actor de comedie , Jean Paler, în vârstă de 64 de ani, se confruntă în ultima perioadă cu probleme de sănătate. Starea acestuia s-a înrăutățit, iar acum el este internat la Spitalul Fundeni, conform Click.





După ce în urmă cu cinci ani, actorul a suferit un infarct, problemele de sănătate au început să fie din ce în ce mai accentuate. Cu doar două luni în urmă, medicii i-au montat lui Jean Paler un defibrilator.

În prezent, actorul nu se simte prea bine, în condițiile în care mușchiul inimii sale funcționează în proporție de doar 30%, iar cel mai trist este faptul că nici nu există tratamentul corepunzător pentru asta.

Totodată, Paler are mari probleme cu tensiunea, acesta fiind motivul pentru care, luna trecută, a căzut pe stradă, așa cum a declarat chiar el.

„Nu mă simt bine, am revenit la spital, sunt din nou pe perfuzii. Mușchiul inimii funcționează doar 30%, nu există tratament pentru boala mea. Nici defibrilatorul nu mă ajută prea mult. Îmi scade foarte mult tensiunea și leșin. Am căzut pe stradă, luna trecută, este foarte periculos. În urmă cu cinci ani am suferit un infarct, am fost salvat în ultima clipă”.

Cunoscut ca fiind unul dintre cei mai mari actori pe care îi are țara noastră, Jean Paler s-a ales cu o pensie de nimic după ani întregi în care a semnat istorie.

„Iau 840 de lei. Ce poți face cu acești bani, când ai de plătit lumina și întreținerea, un pumn de medicamente, dar și mâncarea? Am auzit că va mai crește, va ajunge cam pe la 920 de lei, dar ce să mai cumpăr de diferență? Zilnic, încă un pic de parizer. Merg oriunde sunt chemat, ca să pot trăi decent”, a decarat artistul.

