MOMENTE CUMPLITE pentru un îndrăgit actor de la noi! OPERAT DE URGENȚĂ. Informații de ULTIMĂ ORĂ despre starea vedetei

Un cunoscut actor de la noi a suferit recent o intervenție chirurgicală destul de dificilă și a făcut declarații incredibile despre clipele grele prin care a trecut.





Actorul Eugen Cristea, cunoscut odinioară pentru emisiunea „Feriți-va de măgăruș”, pe care o prezenta, a venit la un eveniment cu ochiul bandajat.

Vedeta a dat detalii de ultimă oră despre intervenția chirurgicală prin care a trecut:

„Nu e o operaţie grea cea de cataractă şi se pare că am făcut-o chiar la timp. Mă prezint în aceste condiţii pentru că vin aproape direct de la spital, dar nu puteam să lipsesc pentru că eu mai cred încă foarte tare în prietenie şi am vrut să fiu si de aceasta data, şi cu aceasta ocazie, alături de Marina. Totul este în ordine. Am fost unul dintre puţinii curajoşi, am făcut operația la diferență de o lună, prima dată la ochiul drept și apoi la ochiul stâng. Este vorba despre o operaţie de cataractă care nu are nicio legatură cu regimul meu strict de viață și sănătos, și așa cum mi-a spus colectivul de medici.. Domnule Cristea mai uitați-vă și în buletin”, a spus Eugen Cristea pentu Antena Stars.

Pagina 1 din 1