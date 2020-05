Ronald Koeman (57 de ani), selecționerul Olandei, a suferit un infarct la data de 3 mai. Antrenorul se plimbase cu bicicleta și când s-a întors acasă s-a simțit foarte rău. A chemat salvarea, a fost dus de urgență la spital, acolo unde medicii au reușit să-i salveze viața. Batavul a fost supus unui cateterism cardiac, montându-i-se două stenturi pentru a i se elibera arterele înfundate.

Koeman a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua în care a suferit infarctul. El a dezvăluit că nu a fost vorba despre o simplă plimbare cu bicicleta, activitate pe care o practică în mod constant. Ci despre un drum istovitor, de 96 de kilometri, făcut alături de un prieten.

„Am călătorit 96 de kilometri cu bicicleta alături de un prieten și m-am întors acasă terminat. Dintr-o dată, am avut dureri în zona pieptului, am început să transpir și m-am albit la față. Șansa mea a fost că soția a sunat imediat la 112, salvarea a venit rapid și am ajuns la spital”, a declarat antrenorul olandez pentru RTL4.

Fostul mare fotbalist a mai spus că se consideră norocs. Tatăl său a fost răpus de un stop cardiac, iar în familia Koeman au existat mulți membri care s-au confruntat cu afecțiuni cardiace. „Am fost un norocos. Tata a murit la 75 de ani după un stop cardiac, e o afecțiune des întâlnită în familia mea. Pe 19 martie, aveam programare la cardiolog, dar consultația fusese mutată pe 4 iunie din cauza pandemiei”, a mai afirmat Koeman, care va trebui să-și reducă plimbările cu bicicleta.

Ronald Koeman a fost un fundaș central de referință, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, cu FC Barcelona, în 1992 (1-0 cu Sampdoria). Golul de pe „Wembley” i-a aparținut olandezului, care a transformat o lovitură liberă în prelungiri. El este considerat unul dintre cei mai buni executanți de lovituri libere din istoria fotbalului.