Gere şi Rubio sunt susţinători ai ONG-ului catalan, care, totuşi, nu debarcă migranţii în Spania, ceea ce pare ciudat. „ Richard Gere a ajuns la noi pentru a ne arăta susţinerea, a echipajului şi a tuturor oamenilor de la bord – spun cei de la ONG – Considerăm inacceptabil că viaţa oamenilor, femei şi copii continuă să fie ignorată şi că drepturile stabilite de Convenţiile internaţionale continuă să fie sitematic violate”.

În Mediterana centrală a mai sosit un vas „umanitar”, Ocean Viking, care are la bord migranţi pe care să-i ducă în cel mai apropiat port posibil. Această navă aparţine Sos Mediterranee şi Medicilor fără frontiere. La bord are 80 de migranţi, printre ei aflându-se câteva femei şi copii. Ministrul de Interne, Matteo Salvini, a spus că nava nu va putea să lase migranţii în Italia şi a invitat Norvegia sub pavilionul căreia navighează, ca şi Franţa şi Spania, să se ocupe ei de migranţi, fiindcă Italia nu e loc de depozitare a tuturor migranţilor lumii.