Acțiuni de destabilizare în Poliție. Avertismentul unui lider de sindicat. Oamenii Sistemului revin la „butoane”?

Liderul unui important sindicat din Politie avertizează asupra unor acțiuni de destabilizare ce amintesc de metehnele unor personaje care l-au pus la zid pentru că a avut curajul să vorbească. Iulian Surugiu, președintele SNAP, cel care, în cartea „O viață pierdută pentru Sistem”, publicată în parteneriat cu „Evenimentul zilei”, a dezvăluit fapte de o gravitate ce țin de siguranța națională, comise de oameni ce par a reveni la „butoane”, a transmis un mesaj public la unitate pentru oamenii legii.





„Vă rog să nu dați curs niciunei acțiuni de destabilizare și să rămânem uniți”, este mesajul lui Iulian Surugiu, președintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție (SNAP). Rechemat de polițiștii căruia le-a fost președinte, ani la rând, Surugiu a fost reales în funcția de președinte, cu o largă majoritate de voturi, la ultimul congress, desfășurat în 2018. Ulterior, contestatari ai săi au depus o acțiune în instanță.

Pe acest fond, liderul SNAP a transmis un mesaj public:

„Ca urmare a zvonurilor și a unor postări asumate de către diverse sindicate ori persoane cu frustrări mărunte, doresc să transmit membrilor S.N.A.P. și instituțiilor cu care colaborăm, următoarele:

Congresul Sindicatului Național al Agenților de Poliție, organizat în 2017 de către fostul președinte Diugu Adrian, a fost viciat de mai multe „omisiuni” în înscrisurile care cuprindeau hotârârile votate în cadrul lucrărilor congresului. „Omisiunile” au fost săvârșite deliberat, tocmai ca instanța să fie indusă în eroare și împlicit, consecința să fie invalidarea respectivului congres. Cel mai important aspect este faptul că pe rolul instanței se află validarea Congresului desfășurat în anul 2018, congres care nu îl cuprinde pe fostul președinte în nici una dintre funcțiile de conducere ale S.N.A.P. Așadar, până la pronunțarea instanței asupra ultimei conduceri votate în cadrul ultimului congres, probabil că veți asista la multe diversiuni cu scopul de a influența, atât instanța, cât și pe cei care nu sunt informați cu privire la cele real petrecute.

Vă rog să nu dați curs niciunei acțiuni de destabilizare și să rămânem uniți ca și până acum pentru că, vă veți convinge, S.N.A.P. SCRIE ISTORIE!”.

În noiembrie 2018, atunci când a fost reales ca și președinte, Iulian Surugiu a declarat, citat de DCNews: „Nu am pus în față interesul personal”.

"În acest al treilea mandat trebuie să las în urma mea o echipă tânără, să construiesc în acești ani, să formez o echipă care să poată gestiona și să ducă mai departe ceea ce am construit împreună cu echipele pe care le-am avut. Este o datorie morală. Este o organizație destul de democratică. Sindicatul Național al Agenților de Poliție, din păcate, a inventat mai mulți lideri, pentru că, așa cum se întâmplă și cum s-a întâmplat în toate parttidele politice, și la noi au existat trădări, au existat contestații, au exitat procese, din păcate, pentru că unii, atunci când prind un pic de putere și văd că e frumos la sindicat, gândesc pentru ei personal sau pentru un grup anume. Întotdeauna nu am pus în față interesul personal și nici interesul vreunui grup, am văzut doar organizația", a precizat Iulian Surugiu.

