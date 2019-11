Laura Vicol, cea mai bună prietenă a designerului, a declarat în urmă cu numai câteva zile că va spune totul și va oferi detalii incendiare după ce Ancheta va ajunge la capăt.

Laura Vicol susține că un apropiat al lui Răzvan Ciobanu s-ar fi folosit de el, iar acesta ar fi autorul moral al tragediei.

„Autorul acesta moral de care tu spui, este cineva din preajma lui, din viaţa lui. Este o persoană nou intrată în viaţa lui, a intrat în viaţa lui în ultima perioadă, iar eu personal, îl consider direct răspunzător pentru moartea lui. Este un autor moral, pentru că dacă el nu ar fi existat toate lucrurile acestea nu s-ar fi întâmplat. Totul s-a întâmplat din cauza unei persoane, care din păcate nu are cum să răspundă penal pentru că ceea ce a făcut nu este o infracţiune. (n.red. – a făcut accident din cauza lui? Nu, exclus, Doamne fereşte! Nu am spus lucrul ăsta, sunt avocat şi nu fac speculaţii, nu vorbesc decât pe probe şi atât. A fost forţat să plece la mare. S-a întors pentru că el şi-a dorit să vină acasă. Persoana respectivă s-a folosit foarte mult de el”, a spus Laura Vicol pentru spynews.ro.

„Dosarul este aproape de final, voi face toate detaliile publice în momentul în care voi avea soluţia finală. S-a speculat foarte mult în dosar, asta pentru că nicio informație nu a ieșit de acolo. Le voi spune pe toate, în cele mai mici detalii pentru că Răzvan merită să se ştie absolut toate detaliile legate de moartea lui. Eu cred că în maximum două săptămâni o să avem o soluţie în dosar!”, a mai spus Laura Vicol, avocata lui răzvan Ciobanu și a părinților acestuia, informează wowbiz.ro.

