Deși scandalul momentului se centrează între Abi Talent și Alex Velea, cei doi aruncându-și cuvinte din ce în ce mai grele, iar cearta fiind departe de a se încheia, un nou personaj intervine în disputa anului 2020. Este vorba despre Fane Talent, un cunoscut trapper din România.

Artistul a compus o nouă melodie în care Abi este principalul personaj despre care se vorbește, dar cu o lipsă de respect desăvârșită, acesta fiind numit „handicapat” în nenumărate rânduri, scrie Cancan.

Fane Talent îi face o dedicație cu totul specială lui Abi Talent, însă sunt vizați de către artist și toți băieții „care se simt prost”. Și, consideră Fane Talent, dacă Abi Talent are succes, atunci „orice handicapat” poate avea, la rândul său, succes.

„Haiducul Trapului românesc face o dedicație pentru AbiTalent și toți „băieții” care se simt prost :))) Am realizat ca Abi este un exemplu pozitiv, daca Abi are succes inseamna ca orice handicapat poate avea succes! :))) In era trap, cu cat esti mai HAbi, cu atat ai mai multi fani! Traiasca fanii lui Abi!!! Pace, energie pozitiva, fericire si sanatate!”, este mesajul alăturat respectivului videoclip.

