Fostul președinte a fost ținta mai multor atentate dejucate de oamenii de securitate, iar unul dintre cazuri tocmai ce s-a încheiat în instanță. Julia Poff, din Texas, a primit 10 ani fiindcă i-a expediat lui Obama o bombă cu ceas, pe vremea când acesta era șef la Casa Albă.

„Problema mea este că am o inimă imensă și îmi pun prea multă încredere în oameni”, s-a plâns „terorista” din Texas judecătorului de caz. Deși a pledat vinovată, la un moment dat Julia Poff nu a mai recunoscut pentru ce se află în fața juriului, notează Fox News: „Nu știu ce facem aici, nu am de-a face cu asta. Nu am făcut așa ceva”.

Judecătoarea Vanessa Gilmore nu s-a arătat impresionată nici de versetele biblice pe care le-a citit Poff, nici de povestea vieții ei și i-a dat o pedeapsă privativă de libertate de 10 ani. „Nu înțeleg de ce spuneți că ați făcut bine pentru atâția oameni și cum se potrivește asta cu faptul că ați făcut bombe și le-ați expediat cu intenția de a ucide”, a întrebat, la un moment dat, judecătoarea Gilmore.

Procurorii au stabilit că, în octombrie 2016, Julia Poff a trimis prin poștă un pachet adresat lui Barack Obama, care conține un dispozitiv explozibil artizanal. Pachetul a fost interceptat la o unitate de primire a Casei Albe din Bolling Air Force Base, Washington D.C. Anchetatorii au putut lega cutia cu Poff folosind un păr de pisică pe care l-au găsit lipit sub eticheta adresei de expediere. Testele au constatat că părul era același cu cel recoltat de la pisica lui Poff. În plus, fiica Juliei a identificat telefonul mobil legat la bombă ca fiind vechiul ei dispozitiv dispărut.

