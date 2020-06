La scurt timp după ce pandemia de Coronavirus a lovit România, avocata Luminița Nuță a simțit că este de datoria ei să îi ajute pe cei mai puțini norocoși să și s-a înscris ca voluntar în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București și la Patriarhia Română, scrie Cancan.

Toate lucrurile au decurs exact așa cum ar fi trebuit, iar avocata și-a încheiat activitatea în momentul în care Starea de Urgență de pe teritoriul României a fost îndepărtată, iar Stare de Alertă decretată.

Povestea halucinantă acum începe. Aflând că o vecină de a ei a fost testată pozitiv pentru Coronavirus, Luminița Nuță a apelat la DSP pentru a se testa și a elimina gândurile negre care o apăsau: contractase și ea virusul sau nu?

„Strigătele ei de ajutor” au fost ignorate complet de cei de la DSP, precum și de angajații altor instituții. Nimeni nu s-a deplasat la adresa ei pentru a-i face testele necesare.

„Am fost două luni voluntar în cadrul Primăriei și Patriarhiei și nu am pățit absolut nimic. Din toate sectoarele, eu am fost numărul 1 în tot ce înseamnă activități. De ce vă spun aceste lucruri… Vecina mea s-a infectat cu coronavirus. Eu simptome nu am avut, doar că m-am simțit obosită. Eu am fost la ea acasă.

Vecina a fost confirmată acum patru zile. În fine, i-am sunat pe cei de la Primărie, la DSP și nu m-a băgat nimeni în seamă… Am considerat că, la cât voluntariat am făcut, mă gândeam că am și eu șansa să-mi fac testul. Am sunat în o sută de locuri, nu m-a băgat nimeni în seamă pentru simplul fapt că nu am temperatură”, a povestit avocata pentru Cancan.