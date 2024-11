Monden A murit unul dintre cei mai mari actori. A jucat în filme de legendă







Timothy West, unul dintre cei mai mari actori din Marea Britanie și soțul vedetei din Fawlty Towers, Prunella Scales, a murit, la 90 de ani.Cariera sa a variat de la piese de Shakespeare și filme precum The Day of the Jackal până la celebrele telenovele EastEnders și Coronation Street.

A murit Timothy West

Tragica veste a fost anunțată de copiii lui. Aceștia au transmis că marele actor a murit în somn. „După o viață lungă și extraordinară pe scenă și în afara ei, tatăl nostru drag, Timothy West, a murit liniștit în somn ieri seară”, au spus copiii săi, Juliet, Samuel și Joseph West, într-o declarație distribuită pe X.

Avea doi fii, șapte nepoți și patru strănepoți

„Tim a fost alături de prieteni și familie la sfârșit. Își lasă soția, Prunella Scales, cu care a fost căsătorit timp de 61 de ani, o soră, o fiică, doi fii, șapte nepoți și patru strănepoți. Tuturor ne va lipsi teribil”. Familia a adăugat: „Am dori să mulțumim personalului NHS incredibil de la spitalul St George, Tooting, și la Avery Wandsworth pentru îngrijirea lor iubitoare în timpul ultimelor sale zile.”

A mai murit un celebru actor

Recent, și Tony Todd, actorul care a jucat în francizele de groază „Candyman” și „Final Destination”, a murit la doar 69 de ani. „Industria a pierdut o legendă. Am pierdut un prieten drag. Odihnește-te în pace, Tony, -Familia ta din Final Destination,” a scris New Line Cinema, producătoarea francizei, pe Instagram.

Tony Todd și-a făcut debutul în film în „Sleepwalk” din 1986. Cel mai notabil rol al său a fost în Candyman din 1992, în care l-a interpretat pe fantoma cu cârlig. A revenit mai târziu pentru „Candyman: Farewell to the Flesh” din 1995 și a apărut în remake-ul din 2021. El a preluat și rolul lui William Bludworth în Destinație finală din 2000, Destinație finală 2 din 2003 și Destinație finală 5 din 2011.

Celelalte sale apariții în filme includ „Noaptea morților vii” din 1990, „Stânca” din 1996, „Corbul” din 1994, „Toporul” din 2006, „Omul din Pământ” din 2007, „Toporul II” din 2010, „Flash-ul, Frankenstein” din 2015, „Hell Fest” din 2018, „Requiem” din 2018, „Hellblazers ”din 2022 și „The Bunker” din 2024.