A murit soția dictatorului Bashar Al-Assad. Prima Doamnă a Siriei suferea de o boală teribilă

„După ce a prezentat diverse simptome şi semne clinice şi în urma unei serii de examene medicale, Prima Doamnă Asma al-Assad a fost diagnosticată cu o leucemie mieloidă acută”, a anunțat Președinția siriană pe 21 mai.

🇸🇾Syria's First Lady Asma al-Assad announced in a video tape her diagnosis of Leukemia and said she will go through this battle "armed with faith and absolute trust in God, and with your prayers and love."

Wish she is safe and recovers soon!❤️ pic.twitter.com/rftD4e7y3R

— 𝘊𝘰𝘳𝘳𝘪𝘯𝘦 (@OopsGuess) May 31, 2024