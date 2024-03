Monden A murit o celebră coregrafă. Ea a adus un concept revoluționar în România







Coregrafa Adina Cezar a murit la vârsta de 82 de ani. Tragica veste a fost anunțată de fiica ei. Trupul său va fi depus la Biserica Sf. Stelian-Lucaci. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Mănăstirii Cernica.

„Astăzi, draga mea mamă, Adina Cezar, a plecat în lumea îngerilor. A plecat în pace, înconjurată de cei dragi. Trupul său va fi aşezat la Biserica Sf. Stelian-Lucaci, iar serviciul funerar de înmormântare va fi unul privat, la Cimitirul Mănăstirii Cernica”, a scris Yvonne Toader (Cezar) pe Facebook.

Adina Cezar, un exemplu pentru generațiile de azi

Corina Şuteu, fost ministru al Culturii, a declarat că generațiile din ziua de azi îi datorează enorm și că ea a fost cea care i-a deschis gustul pentru dansul contemporan. Aceasta a mai spus că nu o va uita niciodată pe celebra coregrafă.

„She was ONE of her kind! Adina Cezar nu mai este… Ea este cea care mi-a deschis gustul pentru dansul contemporan pe vremea când debutam în critica de teatru. O fiinţă a carei personalitate se lipea de tine pentru totdeauna. Generaţiile de azi îi datorează enorm!”

Adina Cezar a introdus o concepție revoluționară

Coregrava a introdus o concepţie revoluţionară asupra expresivităţii mişcărilor coregrafice. A lucrat cu şi alături de Liviu Ciulei, Cătălina Buzoianu, Cornel Todea, Silviu Purcărete, Lucian Sabados, Iulian Mihu şi a predat ca profesor invitat la şcoli de dans prestigioase din toată lumea.

Ea a absolvit Liceul de Coregrafie din Bucureşti în anul 1957 şi şi-a început activitatea de balerină la Opera Naţională din Bucureşti în acelaşi an. În 1965, a participat ca prim-balerină la festivalul Champs Elysees, Paris, în „Le Marteau sans maître” de Pierre Boulez, un spectacol în premieră mondială.

A avut o carieră impresionantă

A devenit profesor la Liceul de Coregrafie Bucureşti în 1967. În perioada 1969-1970, a fost bursieră a Guvernului Francez şi ulterior Diplomată la Schola Cantorum Paris. În 1970, a participat la cursuri la Academia de Dans Köln, Germania, avându-i profesori pe Gleen Tetley, Marija Churiel şi apoi la Essen, Germania, cu Pina Bauch ca profesoară.

A realizat coregrafia şi regia mai multor spectacole la Opera Română, Teatrul de Dans Clasic şi Contemporan „Oleg Danovski” din Constanţa, Opera Naţională Română din Cluj-Napoca, Teatrul de revistă „Constantin Tănase” din Bucureşti, Teatrul de Revistă din Constanţa şi la Cazino Victoria.