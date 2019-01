A MURIT chiar de ZIUA ei! Destin TRAGIC pentru o ADOLESCENTĂ

O tânără din București a fost înmormântată chiar în ziua în care urma să împlinească 18 ani. Familia ei este sfâșiată de durere. Prietenii au fost șocați să afle trista veste. Unii dintre ei, cei care nu știau de tragedie, i-au urat "La mulți ani!" pe pagina personală de Facebook.





Moartea Andreei este învăluită în mister. Prietenii de pe Facebook se întreabă unii pe alții se s-a întâmplat iar familia a decis să păstreze tăcerea.

Unii prieteni de pe pagina de Facebook au dat de înțeles că Andreea ar fi murit de la o supradoză de droguri, conform wowbiz.ro.

„Dumnezeu să te odihnească în pace! Asta să vă fie lecție! Consumul în cantități exagerate duce la moarte! În viață trebuie să ai o limită”, a scris o fată pe pagina de Facebook a tinerei.

„18 ani! Toți ne ducem, dar așa din timp e prea păcat. Nu știu cum am putut să depășesc vârstele alea critice in care toată lumea lua de toate dar am reușit. Mi-au murit 20 de prieteni sau cunoscuți in câțiva ani”, a scris o altă fată.

Alți prieteni au contrazis însă acest zvon: „Îmi pare rău că azi nu pot fii lângă tine suflet drag, chiar îmi pare rău că nu mi pot lua rămas bun cum se cuvine. Îmi pare rău că în urma cu 4 ani îţi făceai planuri pentru ziua de azi, ce s-au ruinat într o singura noapte! Ziua în care trebuia sa fim toți lângă tine sa te vedem zâmbind şi cum te bucurai de ce a mai importanta zi din viata ta! Acum ea s-a transformat într-o zi cu alt sens, în loc sa venim sa ne bucuram de tine acum venim sa ne luam rămas bun cu lacrimi de tristețe... Îmi pare rău că ai plecat atât de devreme dintre noi, îmi pare rău că ultima data când ne am văzut nu am putut vorbi atât de mult. Îmi pare rău...”, a scris un prieten apropiat pe Facebook.

Sursa foto: Facebook

