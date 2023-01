Doliu în lumea artistică internațională. A murit un regizor legendar, care a lăsat în urmă adevărate capodopere

Bruce Gowers, regizorul şi producătorul filmului „American Idol” și câștigător al premiului Emmy, a murit la 82 de ani. Marele producător s-a stins din cauza unei infecții respiratorii acute. Gowers a devenit celebru în urma videoclipului ,,Bohemian Rhapsody”, care a revoluționat industria muzicală prin creativitatea acestuia.

Gowers și-a petrecut o mare parte din carieră producând sau regizând, inclusiv Emmy, ESPY, People’s Choice Awards și altele. De asemenea, a regizat comedia specială pentru Richard Lewis, Eddie Murphy, Robin Williams și Billy Crystal. Gowers a avut o contribuție majoră și la serialul „Kidssongs” pentru Warner Bros.

Gowers a crescut în Enfield, nordul Londrei, și s-a mutat în SUA în anii ’70

Producătorul a dat lovitura când a regizat clipul video pentru celebra piesă ,,Bohemian Rhapsody”, fiind considerat ceva nou și inovator pe piață. Clipul piesei a fost extrem de vizionat pe YouTube, având peste 1,5 miliarde de accesări, însă Bruce a fost plătit cu suma de doar 590 de dolari pentru munca depusă.

Regizorul a mai făcut echipă cu formaţia Queen, inclusiv pentru „You’re My Best Friend” și „Somebody to Love”.

Lucrările sale ulterioare au inclus videoclipuri muzicale pentru unele dintre cele mai mari nume din istoria muzicii, inclusiv: The Rolling Stones, Genesis, Rod Stewart, Bee Gees, Journey, Alice Cooper, Styx, John Mellencamp, Rush, Toto, Kiss, Prince, Santana, Huey Lewis & the News și Michael Jackson.

De asemenea, Gowers a continuat să lucreze alături de muzicieni unde a regizat multe concerte televizate, inclusiv MTV Unplugged (1991) Paul McCartney , Bridges to Babylon (1997) Rolling Stones și Fleetwood Mac: The Dance (1997).

Cea mai mare nemulțumire a marelui regizor şi producător

Bruce Gowers a lucrat pentru prima dată la BBC, ca asistent de producție și cameraman. Apoi, a urmat ascensiunea sa în muzică, reușind ca în anul 1974 să fie cunoscut și apreciat pentru talentul său.

În timpul vieții sale, regizorul declara că este deranjat de faptul că îi este folosit clipul video, însă nu îi sunt apreciate meritele și munca la adevărat lor valoare. El a mărturisit că nu a fost plătit niciodată. Mai mult decât atât, nici măcar nu i s-a mulțumit.

„Singurul lucru care mă deranjează este că îmi folosesc videoclipul de 40 de ani, deși nu m-au plătit niciodată și nici nu mi-au mulțumit”, declara regretatul regizor Bruce Gowers.

Gowers a mai regizat sau produs evenimente precum Emmys, Billboard Music Awards, MTV VMA, ESPY și People’s Choice Awards. De asemenea, a regizat 234 de episoade din American Idol , care acoperă primele 10 sezoane ale show-ului competiției de cânt, informează thewrap.com.