Final tragic în urma incidentului, de ieri, când polițiștii din Năvodari au fost nevoiți să folosească de armamentul din dotare pentru oprirea unui șofer care a refuzat să se supună avertismentelor oamenilor legii. Bărbatul care se afla pe bancheta din spate a mașinii urmărite, și care a fost împușcat în cap de un glonț al polițiștilor, a murit, astăzi, în jurul orei 4:00, la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Avea 32 de ani, era din satul Gura Dobrogei, și a lăsat în urmă trei copii.

Cu privire la evenimentul produs, ieri, în jurul orei 4:00, la Năvodari și apoi pe drumul până la Corbu, unde mașina urmărită a fost abandonată cu victima în ea, IPJ Constanța vine, astăzi, cu precizări. “În cursul serii de ieri, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, polițiștii Serviciului Investigații Criminale au efectuat cercetări pentru lămurirea situației de fapt. În urma activităților desfășurate, polițiștii au stabilit identitatea celor trei persoane implicate în eveniment.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind proprietarul vehiculului, în vârstă de 32 de ani, din comuna Săcele. De asemenea, pasagerul din dreapta a fost identificat ca fiind un bărbat, de 23 de ani, din satul Gura Dobrogei, comuna Cogealac. Cei doi au fost audiați de anchetatori, fiind trimiși acasă. „Nu în ultimul rând, victima a fost identificată ca fiind un bărbat de 32 de ani, din satul Gura Dobrogei, comuna Cogealac. Din nefericire, în jurul orei 04.00, acesta a decedat”.

În cauză, se efectuează în continuare cercetări de către procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor. De asemenea, pe numele conducătorului auto a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis și conducere sub influența băuturilor alcoolice.

