A murit actorul care i-a dat voce Cavalerului Negru timp de 30 de ani în seria animată Batman

Renumitul actor Kevin Conroy, care i-a dat voce lui Batman în emblematica serie de desene animate, a murit joi la vârsta de 66 de ani, potrivit Fundației Peter Mayhew. De asemenea, a dat voce personajului în mai multe jocuri video celebre ale lui Batman, inclusiv Arkham Knight și Arkham City, scrie El Universo.

Serialul din anii ’90, creat de Bruce Tim, l-a avut ca protagonist pe Conroy, care a dat viață unuia dintre cele mai bune produse TV realizate vreodată despre Cavalerul Negru, la Warner Bros.

Singurul actor din lume care a avut șansa de a fi vocea lui Batman

Conroy suferea de cancer, a precizat fundația într-o postare pe Twitter. „Membrii familiei animate Batman anunță că Kevin Conroy a decedat. Am avut privilegiul de a participa la convenții cu Kevin de-a lungul anilor și suntem cu inima frântă de această veste”, au declarat ei.

Actrița care i-a dat viață lui Poison Ivy prin vocea ei, Diane Pershing, a transmis condoleanțe. Pe lângă faptul că a încărcat fotografii cu cei doi, artista a scris câteva cuvinte de suflet pentru prietenul ei.

„O veste foarte tristă: iubita noastră voce a lui Batman, Kevin Conroy, a murit ieri. Ne va lipsi, nu doar întreaga distribuție a serialului, ci și legiunea sa de fani din întreaga lume”, a declarat pentru prima dată Pershing.

Despre boala colegului ei, actrița a spus că, în ciuda faptului că suferă de ea, Conroy „și-a dedicat mult timp pentru bucuria fanilor săi”.

În plus, Conroy a fost singurul actor din lume care a avut șansa de a-i da voce lui Batman în seriale de animație, jocuri video, dar și de a juca într-unul dintre filmele live-action. El a jucat rolul unui bătrân Alfred în serialul Crisis on Infinite Earths din ArrowVerse în Kingdom Come.