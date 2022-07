A fost emis un ordin de închidere a plajelor de la Marea Roșie. O femeie din Austria a fost ucisă de rechin. VIDEO

În materialul filmat de pe un debarcader din apropiere, se vede cum apa din jurul femeii a devenit roșie de sânge după ce rechinul a atacat-o. Oamenii i-au aruncat un dispozitiv de salvare, în efortul de a o ajuta, dar a fost în zadar. În schimb, nu este clar cum a reușit să ajungă la țărm.

Atacurile rechinilor în zonă sunt rare, cel mai recent a fost în 2020, când un băiat ucrainean și-a pierdut un braț, iar un ghid turistic egiptean a pierdut un picior. În 2010, o serie de atacuri au lăsat un turist european mort și alți câțiva răniți în largul Sharm el-Sheikh, în Peninsula Sinai, peste mare de Hurghada.

Femeia, în vârstă de 68 de ani, înota în apropierea stațiunii Hurghada. Austriaca abia mai trăia când a ajuns la un spital din apropiere, potrivit unui oficial egiptean din domeniul sănătății.

Guvernatorul provinciei Mării Roșii a închis zona timp de trei zile. Toate „activitățile pe mare” au fost interzise, ​​inclusiv scufundări, snorkelling, windsurfing, zmeu și bărci de pescuit.

Hurghada, un oraș stațiune care se întinde pe aproximativ 25 de mile de-a lungul coastei Egiptului Mării Roșii, este deosebit de cunoscut pentru scufundări.

Femeia a fost transferată la un spital privat local imediat după atac, a declarat pentru Reuters o sursă de la Direcţia pentru Afaceri Sanitare din Marea Roşie. Aceeași sursă a adăugat că medicii au încercat s-o resusciteze, dar femeia a murit din cauza insuficienţei circulatorii – o scădere bruscă a tensiunii arteriale ca urmare a rănilor şi a pierderii de sânge.

