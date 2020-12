Procesul de selecție “Pantone Color of the Year” necesită o analiză atentă a tendințelor. Pentru a realiza această selecție, în fiecare an experții în culori Pantone de la Pantone Color Institute colindă lumea în căutarea unor noi influențe de culoare. Se inspiră din industria de divertisment și filme, colecții de artă itinerante și artiști noi, modă, toate domeniile de design, destinații populare de călătorie, precum și noi stiluri de viață și condiții socio-economice. Influențele pot proveni, de asemenea, din noile tehnologii, materiale, texturi și efecte care afectează culoarea, platformele relevante de social media și chiar evenimentele sportive viitoare care captează atenția la nivel mondial.

Pentru anul viitor, a fost alesă nu una, ci două culori vedetă: PANTONE 17-5104 Ultimate Grey + PANTONE 13-0647 Iluminating, două culori independente ce evidențiază modul în care diferite elemente se reunesc pentru a se susține reciproc. Practică și solidă, dar în același timp caldă și optimist, uniunea PANTONE 17-5104 Ultimate Grey + PANTONE 13-0647 Iluminating este una de forță și pozitivitate. Este o poveste de culoare care încapsulează sentimente mai profunde de gândire cu promisiunea a ceva însorit și prietenos.

“Un mesaj al fericirii susținut de forță, combinația PANTONE 17-5104 Ultimate Grey + PANTONE 13-0647 Illuminating este aspirațională și ne dă speranță. Trebuie să simțim că totul va deveni mai luminos – acest lucru este esențial pentru spiritul uman”, declară Leatrice Eiseman, directoarea executivă a Institutului Pantone Color.

Pe măsură ce oamenii caută modalități de a se fortifica cu energie, claritate și speranță de a depăși incertitudinea continuă, nuanțele spirituale și îndrăznețe ne satisfac căutarea vitalității. PANTONE 13-0647 Illuminating este un galben strălucitor și vesel, o nuanță galbenă caldă, impregnată de energie solară.

PANTONE 17-5104 Ultimate Grey este emblematic pentru elementele solide și concrete, care sunt veșnice și oferă o bază solidă. Culorile pietricelelor de pe plajă și ale elementelor naturale al căror aspect degradat evidențiază capacitatea de a rezista testului timpului – aceste atribute găsim în culoarea Ultimate Gray, atribute ce încurajează sentimentele de calm, stabilitate și rezistență.

Provocând creativitatea, asocierea PANTONE 17-5104 Ultimate Grey + PANTONE 13-0647 Illuminating evidențiază nevoia noastră înnăscută de a fi văzuți, de a fi vizibili, de a fi recunoscuți, de a ne face auzite vocile. O combinație de culori ale cărei legături cu perspicacitatea, inovația și intuiția și respectul pentru înțelepciune, experiență și inteligență inspiră regenerarea, deschizându-ne noi orizonturi de gândire și creativitate.

DESPRE PANTONE COLOR INSTITUTE

Pantone Color Institute este divizia de afaceri din cadrul grupului Pantone care scoate în evidență culorile sezoniere de top, selectează culoarea anului Pantone, prognozează tendințele globale de culoare și consiliază companiile cu privire la culoare pentru produse și identitatea vizuală a mărcii. Prin prognozele și tendințele sezoniere, psihologia culorii și consultanța culorilor, Pantone Color Institute colaborează cu mărci din toată lumea pentru a valorifica în mod eficient puterea, psihologia și emoția culorii în strategiile lor.