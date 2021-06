Dar, două săptămâni mai târziu, familia a trăit un adevărat șoc când femeia s-a întors acasă.

Muktyala Girijamma, o femeie din India, în vârsta de 65 de ani a fost declarată moartă de Covid, dintr-o eroare medicală.

Internarea avusese loc la data de 12 mai, iar soțul ei a mers la spital trei zile mai târziu să se intereseze de starea ei de sănătate, însă nu a mai găsit-o pe patul de spital. Un medic de gardă i-a spus că pacienta murise de Covid-19. Rudele îndurerate de moartea a femeii, au mers la morgă pentru a-i recupera trupul și a-l incinera, conform ritualului din India.

”Nu știm, de fapt, pe cine am incinerat

Dar, din cauza măsurilor stricte impuse de pandemie, procedura de identificare a cadavrului a fost mai dificilă ca de obicei. Mambrii familiei au adus acasă, practic, un trup înfășurat complet în plastic pe l-au incinerat.

„Unchiul meu a găsit un cadavru asemănător cu cel al soției sale. Un certificat de deces a fost eliberat și de autoritățile spitalului. Nu am putut verifica dacă e cadavrul ei, l-am luat acasă și am făcut ultimele ritualuri. Acum…nu știm de fapt pe cine am incinerat”, au precizat nepoții femeii, conform Observatornews.

În realitate Muktyala Girijamma fusese mutată la o altă secție a spitalului deoarece se simțea mai bine. Femeia s-a vindecat de Covid-19 și după două săptămâni s-a întors acasă, spre marele șoc al familiei. Femeia a reproșat rudelor că nu au venit să o ia de la spital.

Evenimentul fericit a fost umbrit de o veste tragică pentru femeie. Atunci a aflat că fiul ei, care fusese internat cu Covid-19 în aceeași zi cu ea, a murit pe 23 mai.