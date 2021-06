Marele premiul la Loto 6 din 49, în valoare de peste jumătate de milion de euro, şi premiul de categoria I la Loto 5 din 40 au fost câştigate în urma rezultatelor înregistrate la extragerea loto de duminică, 27 iunie 2021, a anunţat Loteria Română.

La tragerea Loto 6/49 din 27 iunie 2021 s-a câştigat premiul de categoria I, în valoare de 2.797.744,40 lei (peste 568.000 de euro). Biletul norocos fost jucat la agenţia 33-032 din Suceava şi a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49, preţul biletului fiind de doar 10,50 lei. Acesta este al treilea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câştigat la începutul acestei luni şi a fost în valoare de 14.307.599,36 lei.

Şi premiul de categoria I la Loto 5/40 a fost câştigat. Premiul va fi împărţit: un câştig va merge la Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, şi celălalt, la Braşov. Fiecare jucător va încasa 225.133,5 lei. Conform Regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor loto, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile, începând cu data tragerii, pentru a-şi revendica premiul.

Campania promoțională „Te vaccinezi şi câştigi”

In perioada 14-27 iunie 2021, Loteria Română a organizat campania promoționala „Te vaccinezi şi câştigi”, in susținerea programului național de vaccinare împotriva virusului COVID-19.

Pentru aceasta campanie, care s-a desfășurat in toate agențiile loto, Loteria Româna pune in joc premii in bani in valoare totala de 100.000 de lei, dupa cum urmeaza: un premiu in valoare de 50.000 de lei și 5 premii a cate 10.000 de lei fiecare.

Astfel, pentru fiecare bilet jucat la oricare dintre jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 in perioada 14-27 iunie 2021 jucatorii au primit câte un talon gratuit de participare la tragerea la sorți.

Talonul completat cu datele solicitate se depune in perioada 14-27 iunie 2021 inclusiv in oricare din urnele special amenajate in cadrul agențiilor loto.

Tragerea la sorți va avea loc duminica, 4 iulie 2021 și va fi difuzată în direct, pe Romania TV, în cadrul emisiunii Românii au Noroc.

Atribuirea premiilor va fi făcută pe baza prezentării actului de identitate și a adeverinței de vaccinare (pentru prima doză sau rapel, în copie) emisă de Ministerul Sănătății. Adeverința de vaccinare trebuie să fie emisă pana la data de 3 iulie 2021, inclusiv.