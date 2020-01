Visul lui Matteo a devenit în sfârșit realitate. Acesta și-a ținut pentru prima data fiica în brațe, iar emoțiile pe care le-a simțit au fost de nedescris.

Cântărețul a aşteptat cu sufletul la gură ziua ziua aceasta, iar acum că s-a întâmplat, nu s-a putut abține și a postat prima fotografie alături de micuța lui pe Instagram.

Alături a scris şi un mesaj emoţionant. „Cuvintele nu-și au rostul… și nici nu le găsesc pe alea potrivite, dacă sunt unele. Acum suntem o familie!”, a scris Matteo la descriere.

Reacția lui Matteo când a aflat că iubita lui este însărcinată a fost total neașteptată: „Îți spun sincer că am avut mare blank. Pentru câteva minute nu știam la ce mă uit, dar după ce am realizat nu înțelegeam dacă două linii sunt de bine sau de rău sau de nimic. Am sunat-o și am întrebat-o ce mi-a dat pe WhatsApp, ca să fiu sigur că am înțeles bine. Îți închipui cât de ciudat am părut atunci la telefon, da? Haos și emoții.”

