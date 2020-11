Actorul Richard Burton (Richard Walter Jenjins Jr.) s-a născut la 10 noiembrie 1925, în localitatea Pontrydyfen, din Ţara Galilor.

Philip Burton (1904-1995), producător de radio şi regizor de teatru, a fost profesorul şi mentorul lui Richard. L-a învăţat operele clasicilor şi l-a scăpat de accentul scoţian. De la el a împrumutat Richard numele de Burton.

Richard Burton a câştigat o bursă şcolară la Oxford, dar a studiat acolo doar şase luni, pentru că deja se simţea atras de actorie.

A debutat în teatru cu piesa „Druid’s Rest”, în 1943, în Liverpool, chiar înainte de intrarea la facultate.

Între anii 1944 şi 1947, Burton a fost pilot. În 1949, a debutat în cinematografie cu filmul The Last Days of Dolywn, moment în care îşi cunoaşte prima soţie, Sybil Williams.

Primul film american al lui Burton este My Cousin Rachel (1952), care îi aduce prima nominalizare la Oscar pentru „cel mai bun actor în rol principal”. Din acest punct de vedere, Richard Burton se poate înscrie în topul actorilor cu cele mai multe nominalizări (şapte), dar care nu i-au adus Oscarul.

În 1963, în timpul filmărilor la „Cleopatra”, o cunoaşte pe Elisabeth Taylor. Amândoi erau, la acea dată, căsătoriţi: Burton cu Sybil Williams, iar Taylor cu muzicianul Eddie Fisher.

În acelaşi an, Burton divorţează, pentru ca, în 1964 (an în care apar pe ecrane filmele „Becket şi „The Night of the Iguana) să se căsătorească cu Liz Taylor.

A murit la 5 august 1984.

A fost înmormântat în costum roșu galez ca tribut adus originii sale. Mormântul său se află în cimitirul protestant din Celigny, Elveția.

