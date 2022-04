A 58-a zi de război. Rusia publică imagini cu lansări de rachete din Marea Neagră. Peste 20.000 de morți în Mariupol. Centrul analitic al Agenției Spațiale Ruse este în flăcări. VIDEO/UPDATE

UPDATE 35: Centrul științific rusesc pentru rachete și nave spațiale din Korolyov, principalul centru analitic al Agenției Spațiale Ruse (echivalentul NASA în Rusia) este în flăcări.

The Russian Rocket and Spacecraft Scientific Center in Korolyov is on fire right now.

It’s the main analytical center of the Russian Space Agency (Russian NASA) Roskosmos.

2 strategic fires yesterday, 1 today.

Greeting from Ukraine? pic.twitter.com/h48L0rDbAH

